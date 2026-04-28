Nafta hind ületas 110 dollari piiri

USA ja Iraani kõnelused ei näita edenemise märke ning investorid muretsevad, et Hormuzi väin võib jääda suletuks. Nafta hind ületas teisipäeval esimest korda viimase kolme nädala jooksul 110 dollari piiri.

Nafta hind liigub üles ja rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli teisipäeva pärastlõunal 111,36 dollarit barreli kohta.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et USA ametnikud arutavad Iraani viimast ettepanekut, mida ei ole avalikustatud. Samas andis USA teada, et ei ole Iraani tuumaprogrammi küsimuses valmis tegema järeleandmisi, vahendas Financial Times.

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ütles ajakirjanikele, et president Donald Trump kutsus (Iraani) ettepaneku läbivaatamiseks kokku riikliku julgeoleku ametnikud. Leavitt märkis, et Trump on oma punased jooned Iraani suhtes väga selgelt paika pannud.

USA välisminister Marco Rubio ütles esmaspäeval, et Teherani tuumaprogramm on "põhiküsimus, millega tuleb endiselt silmitsi seista".

Investorid muretsevad nüüd üha enam, et lähiajal ei pruugi laevaliiklus Hormuzi väina kaudu taastuda. Deutsche Banki analüütik Jim Reid ütles, et rahuläbirääkimiste märkide puudumine tekitab turgudel hirmu, et neid ei pruugigi toimuda.

Nafta hinnatõus suurendab inflatsiooniga seotud hirme ning avaldab survet võlakirjaturgudele. USA, Euroopa ja Suurbritannia riigivõlakirjade tootlused on tõusnud ning investorid kardavad, et keskpangad peavad taas karmistama rahapoliitikat.

"Mida kauem väin suletud on, seda negatiivsem on selle mõju maailmamajandusele," ütles finantsfirma Jefferies ökonomist Mohit Kumar.