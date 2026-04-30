Nafta hind tõusis üle 126 dollari

Brenti toornafta hind saavutas neljapäeval viimase nelja aasta kõrgeima taseme, tõustes 126 dollarini barrelist. Hinnahüpe järgnes teatele, et USA sõjaväe juhtkond annab neljapäeval president Donald Trumpile ülevaate võimalike Iraani-vastaste meetmete kohta, tekitades kartuse, et relvakonflikti või uuesti puhkeda, mis tähendaks edasisi piiranguid Pärsia lahest pärit naftatarnetele.

Meediateadete kohaselt kavatseb USA keskpiirkonna väejuhatus (CENTCOM) esitada neljapäeval Trumpile plaanid võimalikuks sõjaliseks tegevuseks Iraani vastu.

Trump oli varem väidetavalt tagasi lükanud Teherani ettepaneku Hormuzi väina taasavamiseks, andes märku, et mereblokaad jääb kehtima kuni laiema kokkuleppe saavutamiseni, mis välistaks Iraani võimalused omandada tuumarelv.

Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta juuni futuurid tõusid kell 7:22 Eesti aja järgi 6,84 protsenti 126,10 dollarini barreli kohta, samas kui USA West Texas Intermediate (WTI) tõusis 3,14 protsenti 110,24 dollarini.

See tähendab, et Brenti toornafta hind on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2022. aasta algusest.

Investeerimispanga Goldman Sachs hinnangul on Hormuzi väina blokaadi tõttu eksport Pärsia lahest langenud vaid nelja protsendini tavapärasest tasemest, samal ajal kui USA ja Iraani läbirääkimised on takerdunud ja USA jätkuv blokaad vähendab riikide reserve.

Panga analüütikute sõnul võivad Iraani piiratud eksport ja piiratud ladustamisvõimsus süvendada tarnehäireid, kui blokaad jätkub, lisades, et Araabia Ühendemiraatide (AÜE) toodangu kasv pärast OPEC-ist lahkumist toimub tõenäoliselt keskpikas perspektiivis järk-järgult ning ei kompenseeri kiiresti nafta nappust.

Trump näis kolmapäeval Truth Sociali postituses Iraani ähvardavat: "Iraan ei suuda end kokku võtta. Nad ei tea, kuidas allkirjastada tuumalepingut. Neil tuleks kiiresti targaks saada!"

Postitusele lisati tehisintellekti loodud pilt Trumpist, kes hoiab käes relva, taustal plahvatused, ja kiri "NO MORE MR. NICE GUY!" (e.k. Toredat meest pole enam!)

Skylar Capital Managementi investeerimisjuht Bill Perkins ütles, et naftaturge juhib füüsiliste häirete, geopoliitika ja investorite psühholoogia segu, kusjuures kauplejad jälgivad tähelepanelikult tankerite liikumist ja poliitilisi signaale, kuna USA-Iraani konflikt venib.

"Oleme kokkuleppest üsna kaugel ja võib-olla on Hormuzi väina avamiseks vaja vaenutegevust või veidi rohkem aega," ütles ta. Kuigi strateegilised reservid on aidanud naftahindu leevendada, on turud tema sõnul pinges ja ta viitas diislikütuse hindade järsule tõusule ning meenutas, et logistilised kitsaskohad ei kao kohe ka siis, kui relvarahu saavutatakse.

Goldman on juhtinud tähelepanu nõudluse langusriskidele, märkides, et ülemaailmne naftatarbimine aprillis võib olla umbes 3,6 miljonit barrelit päevas madalam kui veebruaris, kusjuures suuremad probleemid on koondunud lennukikütuse ja naftakeemiatoodete tooraine valdkonda. Maailmas tarbitakse ühes päevas keskmiselt 100-105 miljonit barrelit naftat.

Tulevikku vaadates ütles Perkins, et nafta hind võib katkestuste püsides tõusta 140–150 dollarini barreli kohta, kuigi kõrgenenud hinnad piiravad lõpuks nõudlust.