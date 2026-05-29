Trump lubas langetada otsuse Iraani relvarahu kohta

USA president Donald Trump teatas, et langetab reedel lõpliku otsuse võimaliku Iraaniga sõlmitava relvarahu pikendamise kohta. Investorid suhtuvad võimaliku kokkuleppe väljavaatesse optimistlikult ning nafta hind hakkas langema.

Võimalik kokkulepe peaks hõlmama Hormuzi väina taasavamist ja Iraani loobumist tuumarelva arendamise võimekusest. "Kohtun nüüd Valge Maja kriisikeskuses, et teha lõplik otsus," teatas Trump.

"Iraan peab nõustuma, et neil ei ole kunagi tuumarelva. Hormuzi väin tuleb kohe avada, ilma tollimaksudeta, piiramatuks laevaliikluseks mõlemas suunas. USA kaevab välja tuumamaterjali," teatas Trump.

Iraani pealäbirääkija Mohammad Baqer Qalibaf väljendas varem umbusku USA lubaduste suhtes.

"Me ei usalda garantiisid ja sõnu, loevad ainult teod. Enne teise poole tegutsemist ei võeta ühtegi sammu," teatas Qalibaf

Iraani uudisteagentuur Fars nimetas Trumpi avaldusi propagandistlikuks ning väitis, et Hormuzi väina taasavamine sõltub USA piirangute lõpetamisest Iraani laevade suhtes. Iraan soovib veel ka sanktsioonide tühistamist, USA vägede piirkonnast väljaviimist.

Investorid suhtuvad võimaliku kokkuleppe väljavaatesse optimistlikult ning nafta hind hakkas langema. Rahvusvahelise energiahinna võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes 92 dollarini barreli kohta.