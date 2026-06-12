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Nafta hind langes viimase kolme kuu madalaimale tasemele

Välismaa
Naftatanker
Naftatanker Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/CFOTO
Välismaa

USA president Donald Trump ütles, et Ühendriigid võivad Iraaniga lähiajal lepingu sõlmida ning nafta hind langes viimase kolme kuu madalaimale tasemele.

Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ligi viis protsenti ja oli reede pärastlõunal umbes 88 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 85 dollarit barreli kohta. Brent langes vahepeal 85 dollarini, saavutades viimaste kuude madalaima taseme. 

Investorid loodavad nüüd, et relvarahu pikendatakse ja Hormuzi väin avatakse taas. Investorid leiavad veel, et väiksem geopoliitiline risk võib vähendada survet intressimäärade tõstmiseks. Ka finantsturud reageerisid Trumpi teadaandele positiivselt, Euroopa lai Stoxx 600 indeks kerkis 1,5 protsenti. 

Samas jäid paljud investorid ettevaatlikuks, kuna Trump on ka varem teatanud võimalikest läbimurretest Iraani küsimuses.

"Teatud skeptitsism on õigustatud," ütles finantsfirma Royal London Asset Management varahalduse juht Trevor Greetham. 

Viimased arengud toimuvad ajal, mil Elon Muski kosmosefirma SpaceX läheb börsile. Seda peetakse tänavuse aasta üheks tähtsaimaks finantsündmuseks ning toimub ajal, mil tehisintellektibuum on viinud tehnoloogiaaktsiad väga kõrgele tasemele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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