AÜE lahkub naftakartellist OPEC

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) teatas teisipäeval, et lahkub naftakartellist OPEC. Ajaleht Financial Times hindab, et AÜE otsus annab kartellile ja selle juhile Saudi Araabiale valusa hoobi.

Meedias levisid juba varem väited, et AÜE ja Saudi Araabia vahel on üha suuremad erimeelsused ning AÜE kaalub naftakartellist lahkumist. AÜE on juba mitu aastat kaalunud, millised kokkulepped sobivad kõige rohkem riigi pikaajalistele huvidele.

AÜE lahkubki nüüd 1. mail kartellist ning see toimub ajal, mil maailm seisab silmitsi aastakümnete suurima energiakriisiga.

OPEC loodi 1960. aastatel ning 1973. aasta naftakriisi ajal sai kartellist üks mõjukamaid majandusjõude maailmas. Viimastel aastatel on kartelli haare naftaturu üle nõrgenenud, kuna mitmed riigid, nagu USA on suurendanud oma tootmist. Pärast Hormuzi väina sulgemist kasvas USA mõjuvõim globaalsel naftaturul veelgi.