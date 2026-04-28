Turu laevatehas ehitab veel kaks hiigellaeva

Kruiisilaev Legend of the Seas tegi eelmisel nädalal esimese proovisõidu Autor/allikas: Mikael Piippo / Yle
Soome Meyer Turku laevatehas jätkab koostööd rahvusvahelise laevafirmaga Royal Caribbean Cruises ning ehitab veel kaks hiigelkruiisilaeva. Turu laevatehas plaanib laevad tarnida aastatel 2029 ja 2030.

Tellimus on osa pikaajalisest koostööst, mis kestab vähemalt aastani 2036.

"Meie pikaajalise partnerluse kaudu Meyer Turku, Soome valitsuse ja tugeva Soome merendussektoriga kujundame tööstusharu ümber tulevasteks aastakümneteks, avaldades samal ajal olulist majanduslikku mõju Soomele," ütles Royal Caribbeani tegevjuht Jason Liberty.

Royal Caribean Group on juba tellinud kolm samas suurusklassis kruiisilaeva. Esimene laev anti üle 2023. aastal. Tänavu valmib kolmas Icon-klassi kruiisilaev, mis on umbes 365 meetrit pikk ja mahutab ligi 5600 reisijat.

Meyer Turku laevatehas on ehitanud Royal Caribbean Cruisesile juba 25 laeva enam kui 30 aasta jooksul. 

Turu laevatehas konkureerib uute tellimuste pärast teiste Euroopa laevatehastega.  Tehases töötab mitu tuhat inimest .

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

