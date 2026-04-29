Soome liftitootja Kone ostab ajaloolise tehinguga konkurendi TK Elevatori

Soome liftitootja Kone teatas, et ostab 29,4 miljardi euro eest konkurendi TK Elevatori. Tegemist oleks Soome ajaloo suurima ülevõtmistehinguga.

Tehingu lõpuleviimisel maksab Kone viis miljardit eurot rahas ning emiteerib 270 miljonit uut aktsiat väärtusega umbes 15,2 miljardit eurot, mis vastab 33,8 protsendile kõigist aktsiatest ja 18,3 protsendile kogu hääleõigusest.

Lisaks võtab Kone üle TK Elevatori intressikandva netovõla summas ligikaudu 9,2 miljardit eurot, plaaniga see hiljem refinantseerida.

Kone teatel saavutatakse ühinemisega plaanitud kulude kokkuhoid, mis ulatub hinnanguliselt 700 miljoni euroni aastas.

"See ühinemine parandaks märkimisväärselt meie suutlikkust vastata klientide kasvavale nõudlusele usaldusväärsete ja jätkusuutlike lahenduste ning teenuste järele," märkis Kone tegevjuht Philippe Delorme avalduses.

Kontserni teatel on tehingule toetust avaldanud ja juhatuse ettepanekute poolt hääletada lubanud aktsionärid, kellele kuulub 40,3 protsenti kõigist käibel olevatest aktsiatest ja ligikaudu 74,3 protsenti kogu hääleõigusest.

Tehing viiakse lõpule kõige varem 2027. aastal.

Ühendatud kontserni hakkaksid juhtima Kone tegevjuht Delorme ning nõukogu esimehena Kone esindaja Antti Herlin. Pärast ülevõtmist kuuluks Herlinile enamik – üle 50 protsendi – Kone hääleõigusest.

Seni on Soome suurim ettevõtete ülevõtmine olnud Nokia ja Alcatel-Lucenti ühinemine 2015. aastal. Nokia ostis toona Prantsuse-Ameerika telekommunikatsiooniettevõtte 15,6 miljardi euro eest.

Varem teatas uudisteagentuur Bloomberg allikatele viidates, et Kone on ülevõtmist lõpule viimas. Agentuuri teatel oleks tehing ka Euroopa mõistes erakordselt mahukas.

Saksa ettevõte TK Elevator on üks maailma juhtivaid liftide ja eskalaatorite tootjaid.