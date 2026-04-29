Galerii: Põhjala ja Balti välisministrid saabusid Saaremaale
Põhjala ja Balti välisministrid saabusid kolmapäeval Saaremaale, kus toimub kahel päeval Põhjala-Balti ehk NB8 välisministrite kohtumine.
29.–30. aprillil toimub Eesti eesistumisel Kuressaares Põhjala-Balti (NB8) välisministrite kohtumine, kus välisminister Margus Tsahkna võõrustab Põhjala-Balti riikide välisministreid ning Euroopa Liidu kõrget esindajat Kaja Kallast.
Arutelude keskmes on Ukraina jätkuv toetamine, Euroopa julgeolek, transatlantilised suhted ning teised aktuaalsed geopoliitilised küsimused.
