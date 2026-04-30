Valitsus teeb lisaeelarve

"Me ei suurenda 2026. aasta kulusid. Selle poolest ta on eelarve muutmine, mitte lisaeelarve, aga kuna seal sees on üks element, mis eelarve mahtu suurendab, aga mitte kulusid - see lõhkeainetehase finantstehing -, siis juriidiliselt tema nimi on lisaeelarve, aga sisuliselt on ta ikka eelarve muutmine," rääkis Ligi.

"Me oleme 29,3 miljoni ulatuses vähendanud tänavusi kulusid ja selle jaganud hädavajadustele. Kõige põletavam vajadus puudutab siseministri valdkonda - 17 miljonit piiri ehitamise jätkamiseks," sõnas Ligi.

Samuti puudutab Ligi sõnul eelarve muutmine ka tehisintellekti arendamist.

Lisaks otsustas valitsus tema sõnul kompenseerida kultuurkapitalile veebikasiinode maksustamise veast tekkinud kahju.

"See näpuviga, mis riigikogus juhtus tuleb kompenseerida. Valitsus on võtnud oma südameasjaks kompenseerida selle kulkale. Suurest heldusest me lisame sinna ka natuke raha otse rahandusministeeriumi potist. Me katame selle lünga igatahes ära," rääkis ta.