Tartu tahab lisaeelarvega luua reserve keerulisemateks aegadeks

Tartu linnavalitsus on volikogule esitanud selle aasta esimese lisaeelarve, mille kogumahuks on 25,3 miljonit eurot. Lisaeelarvega soovib linn muu hulgas luua reserve nii euribori tõusuks kui ka energiahindade võimaliku tõusu katteks.

Tartu linnavolikogus on neljapäeval esimesel lugemisel linna selle aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise vajadus on tingitud paljudest aspektidest – näiteks on selgunud nii riigieelarvest linnale eraldatavad summad, eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendid, aga seegi, et tänavu esimeses kvartalis vähenes erakorraline tulumaksulaekumine.

Lisaeelarve mahuks on kavandatud seega veidi üle 25 miljoni euro, millest eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendid moodustavad ligi 16,5 miljonit eurot.

Tartu abilinnapea Martin Bek ütles, et paljuski on tegemist tehnilise korrektsiooniga, aga mõned ettepanekud siiski linnavalitsusel volikogule on. Nii on jätkuvas majandus- ja naftakriisis mõte luua ühe miljoni suurune kulureserv energiahindade võimaliku tõusu katteks, ütles Bek.

"Me näeme, et energiahinnad on väga heitlikud olnud, näeme, et kütteperiood oli juba aasta alguses pikk, mõnes küttepiirkonnas on hinnad tõusnud. Me teeme sellise jaotusega miljonilise reservi, et 650 000 gaasi täiendava võimaliku kulu katteks, mis puudutab ühistransporti siis 300 000 kütte katmiseks ja 50 000 ka elektri jaoks, mida siis kulub nii hoonetes kui ka tänavavalgustuse juures," selgitas Bek.

Euribori kiire kasvu tõttu kavandab linn miljoni euro suurust reservi ka intresskulude erakorralise tõusu vastu, lisas Bek.

"Kes rohkem euribori liikumist on viimasel ajal jälginud, on tähele pannud, et ka see on üsna muutuv. Prognoosid nii pankadelt kui ka Eesti Panga poolt on väga erinevad. Me oleme hinnanud, et kui ta peaks seal aasta vältel olema tasemel 2,6 protsenti, siis võib see intressikulu linna jaoks miljoni suurusjärgus kasvada."

Lisaeelarvesse on kavandatud täiendavaid vahendeid ja väljaminekuid ka investeeringutesse – näiteks võiks nii planeeritust varem valmis saada ka Sõpruse sild, lisas Bek.

"Me näeme, et ehitaja on valmis aasta lõpus silla suures osas valmis saama. Me loome valmiduse see töö vastu võtta ja sild liikluseks avada ka. Muidu oli lõplik arveldamine planeeritud 2027. aastasse, aga saame aasta lõpus sellega ka ühele poole, toome kulusid varasemaks."

Lisaeelarvega kasvab Tartu selle aasta eelarve kogusummas 7,7 protsenti, täpsustatud linnaeelarve on kokku ligi 353,5 miljonit eurot.

Rahanduskomisjoni aseesimees, opositsiooni kuuluva Eesti 200 liikme Daniel Kõivu sõnul muutust lubanud koalitsioon ei muuda ka lisaeelarvega Tartu rahalist seisu kuidagi paremaks, kuigi reservide loomine on arusaadav samm.

"Lepiti kokku veel enne valimisi eelarvestrateegia, millega hakatakse vähendama linna laenukoormust, paraku strateegiat ei jälgita ja linnakassat ootab ees suurenev võlg aastast aastasse. Ja see suurenev võlg on täna veel 100 miljoni suuruse investeeringuta Siurusse," rääkis Kõiv.