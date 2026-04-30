USA süüdistab Mehhiko osariigi kuberneri koostöös narkoparunitega

Sinaloa osariigi kuberner Rubén Rocha Moya Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/David Gaspar
USA võimud süüdistavad mitut Mehhiko tippametnikku koostöös narkokartellidega. USA teatel tegi kurikuulsa Sinaloa kartelliga koostööd ka piirkonna kuberner Rubén Rocha Moya.

Ruben Rocha Moya on Mehhikos asuva Sinaloa osariigi kuberner alates 2021. aastast. Väidetavalt tegi ta koos teiste ametnikega koostööd Sinaloa kartelliga, aidates smugeldada USA-sse suures koguses narkootikume.

USA teatel pakkusid ametnikud kartellile poliitilist kaitset ning võtsid altkäemaksu.

"Need poliitikud ja õiguskaitseametnikud on kuritarvitanud oma võimu kartelli toetamiseks," seisab süüdistusaktis.

Sinaloa kartelli juhtis aastaid narkokuningas El Chapo ehk Joaquin Guzman, pärast tema vahistamist 2016. aastal võtsid kartelli juhtimise üle tema pojad. 

New Yorgi prokuratuur väidab nüüd, et enne ametisse asumist 2021. aastal kohtus Rocha Moya El Chapo poegadega ning lubas neile, et seab valimisvõidu korral ametisse ametnikud, kes toetavad Sinaloa kartelli. Süüdistuse kohaselt kasutas kartell oma mõjuvõimu ning aitas Rocha Moyal võimule tulla, vahendas CNN

Rocha Moya ise lükkas kõik süüdistused tagasi. "Lükkan kategooriliselt ja täielikult tagasi New Yorgi lõunaringkonna föderaalprokuratuuri poolt minu vastu esitatud süüdistused, kuna neil puudub igasugune tõepõhi," teatas Moya. 

Mehhiko välisministeerium teatas, et sai USA valitsuselt väljaandmistaotlused. Mehhiko peaprokuratuur teatas, et viib läbi uurimise ja teeb kindlaks, kas USA ametivõimude esitatud süüdistusel on õiguslik alus. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

