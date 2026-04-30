Ringkonnakohus tühistas Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises

Kersti Kracht. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Tallinna ringkonnakohus tühistas Harju maakohtu otsuse, mis mõistis rahandusministri endise nõuniku Kersti Krachti süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Osaliselt võib aga Krachtile ette heidetu vastata väärteo tunnustele, leidis ringkonnakohus.

Ringkonnakohus jättis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksu süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole kaasaaitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses, ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses.

Küll aga tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse Krachti süüdimõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Krachtile heideti toimingupiirangu rikkumise süüdistuses ette kahte tegu. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega mõistis Krachti õigeks toimingupiirangu rikkumises seoses pensionireformi eelnõu õigusanalüüsi tellimisega advokaadibüroolt ning lõpetas kriminaalmenetluse toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis seisnes avaliku ja erasektori koostööprojekti (PPP) juhendmaterjali hankimises. Kohus leidis, et see tegu võib vastata väärteo tunnustele.

Kohus tühistas maakohtu otsuse ka osas, mis puudutas Toomas Tammele süüteomenetlusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise taotluse rahuldamata jätmist. Ringkonnakohus rahuldas taotluse ja mõistis Tamme kasuks välja õigusvastase menetlustoiminguga tekitatud mittevaralise kahju hüvitise 1500 eurot.

Kohus mõistis Eesti Vabariigilt Krachti kasuks välja tema vahistamise ja kahtlustatavana kinnipidamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitise 2286 eurot. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt Krachti kasuks välja 92 332 eurot kaitsjatele enne apellatsioonimenetlust makstud tasu katteks, mis jäeti hüvitamata seoses toimingupiirangu rikkumises süüdimõistmisega.

Ringkonnakohtule esitasid maakohtu otsuse kohta apellatsioonid prokuratuur ja Krachti ning Tamme kaitsjad. Kohus rahuldas Krachti ja Tamme kaitsjate apellatsioonid osaliselt. Prokuratuuri apellatsioon jäi rahuldamata.

Ringkonnakohus rahuldas osaliselt Tederi, Põllu ja Tamme taotlused menetluskulude hüvitamiseks. Ringkonnakohus määras Tederi kaitsjale apellatsioonimenetluses makstud tasu katteks 8804,60 eurot, Põllu kaitsjale 6114 eurot, Tamme kaitsjale 15057,21 eurot ja Krachti kaitsjale 25296 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada kassatsiooni korras riigikohtus.

Harju maakohus mõistis mullu märtsis Krachti süüdi 2019–2021. aastatel rahandusministri Martin Helme nõunikuna otsuste tegemises advokaadibüroo TGS Baltic kasuks, ehkki kohtu hinnangul oleks pidanud Kracht end seotud aruteludest taandama.

Süüdistuse järgi küsis Kracht Hillar Tederilt altkäemaksu. Tederit süüdistati suures ulatuses altkäemaksu lubamises. Süüdistuse hinnangul lubas Teder raha selle eest, et Kracht kasutaks ära oma ministri nõuniku positsiooni ja kindlustaks Porto Francole KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks soodsad otsused.

Krachti süüdistati samuti altkäemaksu küsimises ja võtmises ärimees Toomas Tammelt, keda süüdistati altkäemaksu andmises.

Nõnda süüdistati Tederit, Krachti ja Jüri Põldu rahapesukokkuleppes ning Põldu ka suures ulatuses altkäemaksu andmisele kaasaaitamises.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo