Prokuratuur kaebas Krachti ja teiste kriminaalasja edasi riigikohtusse

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul taotlevad nad riigikohtult seisukohta, kas kaks varasemat kohtuastet on tõendite hindamisel järginud kõiki senises kohtupraktikas aktsepteeritud põhimõtteid ja jõudnud süüdistatavate õigeksmõistmiseni põhjendatult või mitte, kirjutab Delfi.

"Samuti palume hinnata, kas ringkonnakohus on õigesti kohaldanud altkäemaksu andmise ja võtmise ning toimingupiirangu rikkumisega seotud karistusnorme," lausus ta.

Perni sõnul leidis prokuratuur kriminaalasja süüdistuse esitamisel, et menetluses kogutud tõendid kogumis kinnitavad, et süüdistatavad panid toime süüdistuses kirjeldatud teod.

Harju maakohus tunnistas Kersti Krachti toimingupiirangu rikkumises süüdi ja mõistis teised süüdistatavad õigeks. Tallinna ringkonnakohus mõistis süüdistatavad kõikides etteheidetes õigeks.

"Pärast ringkonnakohtu otsuse põhjalikku analüüsimist leidsime, et kriminaalasjas on endiselt vaidlusküsimusi, mille saab lõplikult lahendada riigikohus. Ringkonnakohtu otsuse vaidlustamise järel on riigikohtul võimalus otsustada, kas prokuratuuri kassatsioon väärib kõrgeimas kohtuastmes menetlemist," rääkis Pern.