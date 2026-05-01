X!

Riigikontrolör: Kagu-Eesti arengukava on nagu oopium rahvale

Eesti
Eesti

Kagu-Eesti tegevuskava on dokument, mis on nagu oopium rahvale, ütles riigikontrolör Janar Holm kommenteerides riigikontrolli auditit Kagu-Eesti tegevuskava kohta. 11 aastat tagasi vastuvõetud kava pidid Kagu-Eesti arengule tooma eritähelepanu, aga see eksisteerib auditi hinnangul rohkem paberil kui päriselus.

Kagu-Eesti tegevuskava võeti vastu 11 aastat tagasi ja see sõnastas piirkonna probleemid ning üldised ideed nende lahendamiseks. Värskelt valminud riigikontrolli auditis sedastatakse, et kavast ei ole kujunenud sisulist tööriista.

"Inimestel Kagu-Eestis on probleemid, on see elektrivarustusega, on see teede olukorraga, on see tervishoiuga seonduvalt või internetiühendusega. Kõik see on kirjas, aga lahendusi ei ole. Pigem on tegemist dokumendiga, mis on nagu oopium rahvale," lausus riigikontrolör Janar Holm.

Kümneleheküljelise kava üks ambitsioonikamaid ideid oli tuua viis protsenti riigiametite töökohtadest Kagu-Eesti piirkonda. Tegelikult on piirkonnast riigiameteid hoopis koondatud ning ka toetused piirkonnale pole olnud piisavad.

"420 miljonit (eurot), sellest 262 miljonit on olnud toetused, millest spetsiifiliselt ainult kaks protsenti on läinud Kagu-Eestile. Ja ei tea keegi ka selle kahe protsendi puhul, et kuidas see on aidanud kaasa," ütles Holm.

Kagu-Eestis tõdetakse, et suurt abi pole tõesti tulnud, aga samas nähakse ka positiivset, nagu näiteks Kagu-Eesti programm, mis on aidanud piirkonda hoida natukegi stabiilsena. Samas tuuakse välja, et peale Ukraina sõja algust on piirkond sattunud veelgi keerulisemasse olukorda.

"Tegelikult on siia piirkonda kaitse- ja piirirajatiste (rajamise) kumulatiivne negatiivne mõju suurem kui muus Eestis ja pikas perspektiivis, ma arvan, see avaldab negatiivset mõju ka meie sotsiaalmajanduslikele näitajatele. Seetõttu ma arvan, et riik peab võtma Kagu-Eesti veel rohkem eritähelepanu alla," lausus SA Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

"Võiks minna valitsusse ja arutada, kuidas Kagu-Eesti probleeme lahendada," märkis Holm.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumist tunnistati, et aastate jooksul ei ole suudetud täita kavas seatud eesmärke ning rõhutati, et muutus ei tule enne, kui valdkond ei muutu ministeeriumite üleseks.

"Kindlasti me viime laiema temaatika arutelu valitsusele ja me lähtume kindlasti kolmest aspektist. Esiteks on see, et regionaalarengust lähtuvad otsused peavad sündima strateegilisel tasemel. Teiseks, need peavad olema siduvad teistele valdkonna poliitikatele, ja kolmandaks – suuremal määral ressursse tuleb suunata väljapoole Harjumaad ja sealt siis edasi vaadata, millistes piirkondades on vaja seada eritingimusi," lausus regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalpoliitika osakonna juhataja Kai Kalmann-Jotautas.

Samal teemal

Loetumad uudised

19:04

Ukraina ründas taas Tuapse sadamat Uuendatud

11:30

Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

30.04

Sõja 1527. päev: Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

07:11

Teadlaskonna kriitikatorm tõmbas Euroopa tippgrantide reformile pidurit

08:46

Hugo Rait Mei: üliõpilaste seas levib ohtlik kapitalismivastasus

30.04

Karis: praegu ei ole tõesti Putiniga midagi rääkida

08:49

Türgi laskemoonatehas tooks Ida-Virumaale ligi 1000 töökohta

30.04

Tartu hoiu-laenuühistu valis uude nõukokku tagasi endise juhi

ilmateade

loe: sport

19:20

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

18:58

Suurepärane turniir tõstis Mai Narva maailma edetabelis 32. kohale

17:58

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

17:32

Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

loe: kultuur

14:58

Pildid: Kogo galeriis avati Timo Tootsi ja Mari-Liis Rebase ühisnäitus

14:43

Uue muusika reede: Holy Motors, An-Marlen, Karl Killing, Villemdrillem

12:40

Jaanika Arum: filmirolli luues oled enamus aega üksi

10:05

Kastellaanimaja galerii näitus seob Tammsaare tuntuima romaani kunstiga

loe: eeter

14:50

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

11:41

Jüri Pihel: saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine

10:48

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

Raadiouudised

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

30.04

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

30.04

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

30.04

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

