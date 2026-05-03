X!

Uus seadus kaotab maakonnaraamatukogudes neli riigipalgalist töökohta

Eesti
Raamatukogu. Pilt on illustratiivne.
Raamatukogu. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Valitsuselt heakskiidu saanud rahvaraamatukogude seaduse eelnõu kaotab ära seni maakonnaraamatukogudes olnud neli riigipalgalist töökohta. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed omavalitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha nelja raamatukoguhoidja palga jaoks või nad koondada.

Kõik maakonnaraamatukogud on seni saanud palgatoetust riigiülesannete täitmiseks ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes nelja raamatukoguhoidja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seadusemuudatus aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma.

"Uue seadusega on väga palju kohustusi ja ootusi raamatukogudele ja kui me peaksime hakkama oma koosseisu vähendama, siis me ei ole võimelised kvaliteetset raamatukogu teenust pakkuma," lausus Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja.

Keskraamatukogu on seni saanud aastas riigilt üle 100 000 euro palgatoetust. Selle nädala alguses käis Kiristaja Paide linnavalitsuses olukorrast rääkimas. Nüüd peab linn otsustama, kas leida palgaraha oma eelarvest või tuleb osa töötajaid koondada.

"Meie asume kolmel korrusel ja meil ei ole sellisel juhul piisavalt lugejateenindajaid, meil ei ole lastetöötegijaid. Kuna uue seadusega oodatakse raamatukogudelt koolitustegevusi, siis nendeks meil inimesi ei ole," sõnas Kiristaja.

Paide linnavalitsus ütles oma kirjalikus vastuses, et kuna seaduseelnõus on veel ebaselgust ja analüüsimist vajavaid murekohti, siis on omavalitsus antud küsimuses alles seisukohta kujundamas. Kultuuriministeeriumi raamatukogu nõuniku Ülle Talihärmi sõnul on kõigi omavalitsustega sellest räägitud ja nad on juba mõnda aega teadlikud vajadusest raamatukogu töö ümberkorraldada.

"Praegu oli mõneti ebavõrdne olukord, mis tuli välja ka järelevalve tulemusel, et riiklike ülesannete maht oli maakonniti väga erinev," ütles Talihärm.

Riiklikeks ülesanneteks on näiteks kogude komplekteerimine, bibliograafia- ja muude andmebaaside loomine ja teatmebibliograafilise töö korraldamine. Edaspidi täidab riiklikke ülesandeid rahvusraamatukogu, kes võtab selleks 25 inimest konkursikorras tööle.

"Kui täna saab toetust 58 inimest, siis tulevikus jääb riiklikke ülesandeid täitma ainult 25 töötajat ja ressurss, mis siis tööjõukulust vabaneb, selle eest kõigile omavalitsustele andmekogu kasutamine hüvitatakse," lausus Talihärm.

Talihärmi sõnul hakatakse edaspidi kõik raamatukogusid toetama ühetaoliselt. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis jõustub uus rahvaraamatukogude seadus uuest aastas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:45

Eesti verevähipatsientidel on lootust veel tänavu uut rakuravi saada

18:40

Võrumaal toimus robootikapäev ja leiutamise festival

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

18:38

Uus seadus kaotab maakonnaraamatukogudes neli riigipalgalist töökohta

18:30

Prantsusmaa presidendivalimiste eel ei ole selget favoriiti välja kujunenud

18:30

Päevakaja (03.05.2026 18:00:00)

18:22

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:53

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

15:53

Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

08:19

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

07:58

Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

13:08

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

02.05

Ministeerium pani hauaplatside kasutust reguleeriva seaduse eelnõu kalevi alla

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

Türgi ettevõte plaanib Eestis esmalt toota ekspordiks mõeldud moona

02.05

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

ilmateade

loe: sport

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

loe: kultuur

15:44

Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

15:29

Sirja-Liisa Eelma: mind huvitab kunstis vahepealsus

12:12

Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

09:45

LUULETUS | Jan Kausi, Indrek Koffi ja Raido Mürgi "Rahvusringhääling"

loe: eeter

14:29

Politseinik: huumor aitab keeruliste olukordadega toime tulla

13:09

Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

09:27

ETV2 tähistab teemaõhtuga Silvi Vraidi sünniaastapäeva

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

Raadiouudised

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

02.05

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo