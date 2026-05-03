Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele

Rootsi teatas pühapäeval, et riigi rannikuvalve läks lõunaranniku lähedal aluse pardale, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa varilaevastikku.

"Laeva nimi on Jin Hui ning seda kahtlustatakse valelipu all sõitmises. Küsimusi tekitab selle puudulik merekõlblikkus ja kindlustuse puudumine," kirjutas Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin sotsiaalmeediaplatvormil X.

Jin Hui on Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Ukraina sanktsioonide nimekirjas, lisas ta.

Laeva pardale siseneti Rootsi territoriaalvetes Trelleborgi linna lähistel kella 14 (Eesti aja järgi kella 15) paiku, sõnas Bohlin.

Rootsi rannavalve teatas avalduses, et 182-meetrine laev sõitis Süüria lipu all ning sellel tõenäoliselt puudus last.

"Selle sihtkoht on teadmata," seisis teates.

"Alanud on esialgne uurimine seoses merekõlbmatusega, mis on mereseadustiku rikkumine," lisati teates.

Kustbevakningen har i dag bordat ytterligare ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan.



Fartyget heter Jin Hui och misstänks för att segla under falsk flagg. Det finns frågor kring bristande sjöduglighet och avsaknad av försäkringar. Jin Hui står på EU:s,… — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) May 3, 2026

Kolmapäeval, 29. aprillil konfiskeerisid Rootsi võimud Vene varilaevastikku kuuluva 96-meetrise kaubalaeva Caffa, mille kuningriik arestis juba 6. märtsil kahtlustatuna varastatud Ukraina vilja vedamises.

Rootsi prokuröri sõnul leidis konfiskeerimine aset ühe välisriigi õigusabi taotluse alusel, kuid keeldus riiki nimetamast.

12. märtsil läks Rootsi rannikuvalve Trelleborgi lähistel ka 228-meetrise tankeri Sea Owl I pardale. Sea Owl I sõitis väidetavalt Komooride lipu all, mida rannikuvalve ei uskunud.