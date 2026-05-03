X!

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele

Välismaa
Alus Jin Hui Rootsi rannikul.
Alus Jin Hui Rootsi rannikul. Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Välismaa

Rootsi teatas pühapäeval, et riigi rannikuvalve läks lõunaranniku lähedal aluse pardale, mida kahtlustatakse kuulumises Venemaa varilaevastikku.

"Laeva nimi on Jin Hui ning seda kahtlustatakse valelipu all sõitmises. Küsimusi tekitab selle puudulik merekõlblikkus ja kindlustuse puudumine," kirjutas Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin sotsiaalmeediaplatvormil X.

Jin Hui on Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Ukraina sanktsioonide nimekirjas, lisas ta.

Laeva pardale siseneti Rootsi territoriaalvetes Trelleborgi linna lähistel kella 14 (Eesti aja järgi kella 15) paiku, sõnas Bohlin.

Rootsi rannavalve teatas avalduses, et 182-meetrine laev sõitis Süüria lipu all ning sellel tõenäoliselt puudus last.

"Selle sihtkoht on teadmata," seisis teates.

"Alanud on esialgne uurimine seoses merekõlbmatusega, mis on mereseadustiku rikkumine," lisati teates.

Kolmapäeval, 29. aprillil konfiskeerisid Rootsi võimud Vene varilaevastikku kuuluva 96-meetrise kaubalaeva Caffa, mille kuningriik arestis juba 6. märtsil kahtlustatuna varastatud Ukraina vilja vedamises.

Rootsi prokuröri sõnul leidis konfiskeerimine aset ühe välisriigi õigusabi taotluse alusel, kuid keeldus riiki nimetamast.

12. märtsil läks Rootsi rannikuvalve Trelleborgi lähistel ka 228-meetrise tankeri Sea Owl I pardale. Sea Owl I sõitis väidetavalt Komooride lipu all, mida rannikuvalve ei uskunud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:45

Eesti verevähipatsientidel on lootust veel tänavu uut rakuravi saada

18:40

Võrumaal toimus robootikapäev ja leiutamise festival

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

18:38

Uus seadus kaotab maakonnaraamatukogudes neli riigipalgalist töökohta

18:30

Prantsusmaa presidendivalimiste eel ei ole selget favoriiti välja kujunenud

18:30

Päevakaja (03.05.2026 18:00:00)

18:22

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:53

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

15:53

Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

08:19

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

07:58

Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

13:08

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

02.05

Ministeerium pani hauaplatside kasutust reguleeriva seaduse eelnõu kalevi alla

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

Türgi ettevõte plaanib Eestis esmalt toota ekspordiks mõeldud moona

02.05

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

ilmateade

loe: sport

18:40

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

17:53

Mistra lõpetas Balti mere liiga võiduga

17:26

Mattias Käit krooniti Šveitsi jalgpallimeistriks

16:59

Naiste Vuelta algas šveitslanna võiduga, Ebras 115.

loe: kultuur

15:44

Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

15:29

Sirja-Liisa Eelma: mind huvitab kunstis vahepealsus

12:12

Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

09:45

LUULETUS | Jan Kausi, Indrek Koffi ja Raido Mürgi "Rahvusringhääling"

loe: eeter

14:29

Politseinik: huumor aitab keeruliste olukordadega toime tulla

13:09

Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

09:27

ETV2 tähistab teemaõhtuga Silvi Vraidi sünniaastapäeva

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

Raadiouudised

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

02.05

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo