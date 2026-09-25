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Raport: Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra

Välismaa
Eesti vetes kinni peetud Vene varilaevastiku tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus. Foto on illustratiivne.
Eesti vetes kinni peetud Vene varilaevastiku tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Mõttekoja Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni 2026. aasta juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra.

Lääneriikide karmimad meetmed valelipu all sõitvate varilaevade vastu on sundinud alates 2025. aasta jaanuarist 107 alust minema üle Venemaa laevaregistrisse.

Varilaevastik koosneb vananevatest ja puuduliku kindlustusega tankeritest, mida Venemaa kasutab rahvusvahelisi sanktsioone rikkudes oma nafta eksportimiseks. Lääneriikide valitsused on süüdistanud Moskvat ka selles, et riik kasutab laevastikku oma hübriidsõja toetamiseks Euroopa vastu.

Euroopa riigid on asunud varilaevastiku vastaseid sanktsioone üha otsustavamalt jõustama. Näiteks on Prantsusmaa, Rootsi, Belgia ja Ühendkuningriigi esindajad läinud pardale nende territoriaalvetesse sisenenud laevadele, mida kahtlustatakse varilaevastikku kuulumises.

Varilaevastiku laevad on traditsiooniliselt tuginenud avatud registritele, kuna need hõlbustavad aluste tegelike omanike varjamist.

Lääneriikide surve tõttu on aga avatud registreid pidavad riigid, nagu Panama, Komoorid ja teised, järelevalvet tugevdanud.

"Sanktsioone rakendavate riikide surve tulemusel kustutasid Barbados ja Palau kõik sanktsioneeritud varilaevad oma registritest ning Panama vähendas alates 2025. aasta maist sanktsioneeritud varilaevade arvu oma registris peaaegu kahe kolmandiku võrra," seisis raportis.

See on sundinud paljusid varilaevastiku aluseid seilama valelipu all, mis jätab nad juriidiliselt riikkondsuseta ning annab Euroopa riikidele aluse nende kinnipidamiseks.

Viimane selline kinnipidamine toimus 30. augustil, kui EL-i mereväemissioon Vahemerel läks pardale varilaevastikku kuulumises kahtlustatavale naftatankerile MV Sun.

CREA raporti kohaselt langes valelipu all sõitvate varilaevade arv rangete meetmete järel 2025. aasta oktoobri tipptasemelt (101 laeva) juuni lõpuks kõigest 45-le.

Samal ajal kasvas Venemaa laevaregistrisse kantud aluste arv eelmise aasta algusest 36 protsenti, ulatudes 2026. aasta juuni lõpuks 382-ni.

Raporti andmetel olid 87 protsenti uutest Venemaa lipuga laevadest juba eelnevalt sanktsioonide all ning 56 protsenti neist seilas enne sanktsioonide alla sattumist ja Venemaa lipu heiskamist vähemalt ühe valelipu all.

Siiski on liikumine Venemaa registrisse alates 2025. aasta detsembri tipptasemest aeglustunud ning juunis lisandus sinna vaid kolm uut laeva.

CREA analüütikute sõnul muudab Venemaa lipu alla minemine varilaevastiku alused Euroopa kinnipidamiste suhtes sisuliselt puutumatuks ja "teeb kasutuks sanktsioonimehhanismi, mida Euroopa mereväed on nende peatamiseks kasutanud".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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