Harno lükkas põhikooli eesti keele e-eksami aasta võrra edasi

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Järgmisel aastal pidi põhikooli eesti keele lõpueksam toimuma arvutis, ent nüüd otsustas selle eest vastutav haridus- ja noorteamet (Harno) selle aasta võrra edasi lükata.

Harno kommunikatsioonipartner Tiina Nõmme sõnul on edasilükkamise põhjuseks e-katseeksamite tagasiside, kus toodi välja veel mitmeid mugavusprobleeme, mis ka otsuse tingisid.

"Ühes konkreetses ülesandes pidi näiteks teksti lugemiseks pidevalt edasi-tagasi ekraanil kerima, mis õpilase jaoks kõige mugavam lahendus polnud," sõnas Nõmm.

Samas ei olnud Nõmme sõnul e-eksamite lahendamisel otseseid tõrkeid esile ei tulnud ning pigem viitas ta kasutajasõbralikkusele.

Miks aga neid probleeme eksamini jääva aastaga lahendada ei suudeta, Nõmm ei avaldanud.

Tuleval aastal toimuvad põhikoolis digitaalsel kujul inglise keele valikeksam ning eesti keel teise keelena riigieksam. Teisi valikeksameid Nõmme sõnul Harnol e-kujule viia plaanis pole.

Samas on jätkuvalt õhus, millal saavad põhikoolilõpetajad lahendada matemaatika eksamit arvutis.

"Matemaatika e-eksam on oma ülesehituselt keerulisem, sest eeldab ka tabelarvutusprogrammi kasutamist. Seetõttu on matemaatika e-eksamit tehniliselt keerukam arendada ja seda peab rohkem testima," selgitas Nõmm.

Mis aastaks matemaatika e-eksami lahendus valmima peaks, Nõmm ei osanud öelda.

Toimetaja: Märten Hallismaa

