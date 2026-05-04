Lätis tähistati taasiseseisvumispäeva

Läti iseseisvuse taastamise 36. aastapäeva sündmused keskendusid lätlaseks olemisele, väärtustele ja identiteedile. Pidupäeva puhul pandi selga vanad ja uued rahvariided ning koguneti linnade peaväljakutele ühistele jalutuskäikudele ja kontsertidele.

Venemaa ja Valgevene piiri lähedal asub Daugavpils. Peaväljak sai täis rõõmsaid Latgale rahvarõivais inimesi ja lehvisid Läti riigilipud. Daugavpilsi puhul aga levib arvamus, et eks see üks venekeelne ja ka venemeelne linn ole ja seda ikka veel, 36 aastat pärast iseseisvuse taastamist. Esmaspäev aga näitas, et Daugavpils on vägagi ehe Läti keskus, kus osatakse edasi kanda piirkonna kultuuritavasid.

"Osalen rahvarõivaste jalutuskäigul juba teist korda ja mulle väga meeldib," sõnas tantsuansambli Laismena liige Darja.

"Mina olen pärit Vidzemest, kuid 2012. aastast alates elan Latgales," ütles tantsuansambli Laismena liige Reina.

Tänavaile tuldi ka Riias, et ühiselt minna Raekoja platsilt Vabadussamba juurde lilli asetama. Kappidest otsiti üles vanavanemate rõivad, kuid juurde õmmeldakse ka uusi.

"Meie emme on need riided välja mõelnud ja ta õmbles neid väga hoolikalt. Osaleme rahvarõivamarsil juba teist aastat," laususid Lote ja Rainers Daugava.

"Me kõik koos oleme Läti" oli pidupäeva moto. Kultuurist, keelest ja ajaloost kõneldi kõikjal. Näidati ka, et noored näeks, kuidas oli enne ja nüüd. Kaitsejõudude ja sisekaitseüksuste paraad peeti Aizkraukles, rõhutades, et minu Läti tähendab ka minu vastutust.

"Vabadus ja turvalisus on kogu Lätimaa ühise töö tulemus. Igaühe töö, oskused ja teadmised aitavad hoida ja tugevdada meie julgeolekut," ütles Läti president Edgars Rinkevics.

Riia lossis andis president Edgars Rinkevics üle riigi kõrged autasud. Suurristi komandöri teenetemägi pälvis tuntud helilooja Peteris Vasks, kelle muusika kõlas äsja Tõnu Kaljuste juhatusel ka Tallinnas.

"Mina kirjutan ainult noote. Seepärast olen tänulik suurepärastele lauljatele ja pillimängijatele, kes annavad mu heliloomingule elu ja hingamise," ütles Vasks.