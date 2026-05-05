Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

Tüüri sõnul on praegu huvitav olukord, et sest nii Venemaa kui ka Ukraina on pannud lauale mõlemad oma vaherahud.

"Laual on korraga kaks võistlevat vaherahu. Mingis veidras mõttes pole see isegi mitte rahuinstrument, vaid hoopis sõjainstrument ehk sõjapidamine teiste vahenditega, kasutades sõna "vaherahu". Moskva teatab, et 8. ja 9. mail lepime kokku, et ei tulista, sest neil on paraad ja püha. Mille peale pani Zelenski lauale oma initsiatiivi, et minu vaherahu on suurem ja palju tähtsam ja alustame juba 6. maist. Põhimõtteliselt pannakse Moskva sellega väga ebamugavasse kahvlisse. Kui Moskva Ukraina pakutut vastu ei võta, ei saa ta oodata, et Ukraina vaherahu peaks. See tähendab, et 9. mail võib ainukene tehnika Punasel väljakul olla Ukraina droonid, ja see oleks ju piinlik ja ebamugav," rääkis Tüür.

Samas märgib Tüür, et vaherahu väljakuulutamisel Venemaa poolt ei ole mingit tähendust, sest varem on seda pidevalt ise rikutud.

Tüür nõustus, et sisuliselt on Venemaa öelnud, et nende poolt on vaherahu ja nemad sel hetkel ei sõdi. Ning Ukraina on öelnud, et alates 6. maist on vaherahu, aga niipea kui Venemaa poolt tuleb üks lask, tuleb täpselt sama palju ka vastu.

"Täpselt. Mõlemad pooled on selle koormanud tingimusega, et niipea kui teie tulistate, tulistame meie ka. Ja see "niipea kui" tuleb niikuinii. Küsimus on nüüd selles, kas on olemas mingi filter, mis laseb otsustada, et sellele me ei reageeri, sest tahaksime vaherahu pidada. Ma ei usu sellisesse asja," sõnas Tüür.

Tüüri sõnul ei lubata Punasele väljakule ei raskerelvi ega riigiduuma saadikuid.

"Kuidas need kaks asja omavahel seotud on, seda ma päris täpselt ei tea, aga see on väga veider, piinlik ja häbiväärne protsess, mis seal toimuma hakkab. Samuti ei ole selge, kes sinna läheb. 9. mai puhul on alati väga rõhutatud, et meie juurde tulevad need ja need väliskülalised. Praegu on teada kolm lähiriiki – Valgevene, Kõrgõzstan ja Kasahstan –, kelle juhid tulevad. Slovakkia peaminister Robert Fico tegi huvitava ratsukäigu ja ütles, et ta tuleb küll Moskvasse, aga paraadil ei osale. Ülejäänud on Abhaasia, Osseetia jms juhis. Väliskülaliste tribüün on tühi, riigiduuma saadikuid ei ole, küllap mingid veteranid leitakse," rääkis Tüür.

Tüüri sõnul on väga suur tõenäosus, et president Vladimir Putin osaleb videosilla vahendusel. "See on miljoni dollari küsimus. See on asi, mida FSO ehk föderaalne valveteenistus, kes praegu võimu üle võtab, üritab viimase hetkeni iga hinna eest varjata – kus Vladimir Putin füüsiliselt paikneb. Kõike seda tehakse selleks, et hoida teda turvalisuses," lausus ta.