Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Leis, Tsahkna

Kell 12 algavas riigikogu infotunnis osalevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, taristuminister Kuldar Leis ning välisminister Margus Tsahkna. Infotundi saab vaadata ERR-i portaalist.

Kallas vastab küsimustele, mis puudutavad olukorda riigis, 30 aasta põlevkivivarude müüki, poliitikavalikuid, Kagu‑Eesti tegevuskava, koolireforme, metsaseadust ning Eesti õhuruumi kaitset. Leis vastab küsimusele teede ehituse ning Tsahkna küsimusele, mis puudutab Ukraina telefonipetturite kuritegeliku ühenduse juhi Artur Jermolajevi väljasaatmist.