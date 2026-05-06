Haridustöötajate liit pöördus õpetajate palga tõttu riikliku lepitaja poole

Riiklik lepitaja võttis teisipäeval menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palga suhtes. Kui lepitaja vahendusel liit ja haridusministeerium kokkuleppele ei jõua, võivad õpetajad streikima hakata.

Haridustöötajate liit taotles 2026. aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast kümne protsendi võrra väiksem.

"See ei ole magistrikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Näeme jätkuvalt ka sel aastal, kuidas kvalifitseeritud õpetajad just kesise palga ja ülekoormuse tõttu koolidest lahkuvad," ütles haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.

Voltri sõnul on Eesti praegu jõudmas olukorda, kus siinset hariduskvaliteeti hoiavad vee peal eraõpetajad. Ka aasta alguses avaldatud arenguseire keskuse uuring kinnitas, et eraõpetajate turg on saanud oluliseks osaks laste õpiteekonnast ning pakub vajalikku tuge seal, kus kool ei suuda enam kõiki õpilasi aidata. Uuringu järgi kasutab koguni iga kolmas lapsevanem Eestis eraõpetaja abi oma laste toetamiseks.

"Et ennetada hariduslikku ebavõrdsust, peame tagama, et kõiki meie noori õpetaksid väga head õpetajad ja seda mitte lisatasu eest," rõhutas Voltri ning viitas valitsuserakondade lubadusele tõsta üldhariduskoolides töötavate õpetajate arvestuslik palk 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. See tähendab, et õpetaja töötasu alammäär peaks sellisel juhul olema minimaalselt võrdsel tasemel riigi keskmise palgaga. Seda loodab EHL ka saavutada riikliku lepitaja vahendusel.

Riiklik lepitaja kohtub EHL-i ja haridusministeeriumi vahelise töötüli lahendamise käigus esialgu osapooltega eraldi, mille järgselt hindab riiklik lepitaja ühiste lepituskohtumiste vajalikkust. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, saab EHL streigi korraldamise õiguse.