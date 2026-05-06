X!

Eesti emiteerib riigivõlakirju, esimest korda kohaliku õiguse alusel

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eesti valitsus kuulutas kolmapäeval välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni, kusjuures esimest korda on kavas võlakirjad välja anda Eesti õiguse alusel, registreerida Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis (Nasdaq CSD) ja noteerida Tallinna börsil.

"Kui suuremahulised riigivõlakirjad on tavaliselt üles ehitatud rahvusvahelistele investoritele tuttava Inglise õiguse alusel, siis seekord tuuakse investorid teadlikult kohalikule turule. See tähendab, et välisinvestorid ei osta üksnes Eesti riigi võlakirja, vaid teevad seda kohaliku õiguse ja väärtpaberituru kaudu," kommenteeris teadet Swedbank.

"See on oluline samm Eesti väärtpaberituru arendamisel. Riik ei kaasa lihtsalt raha, vaid näitab rahvusvahelistele investoritele, et ka kohaliku õiguse ja turu kaudu on võimalik teha suuremahuline ning professionaalselt korraldatud võlakirjaemissioon. See suurendab meie turu usaldusväärsust ja loob parema aluse selleks, et siia jõuaks tulevikus rohkem rahvusvahelist kapitali," ütles Swedbanki finantsinstitutsioonide ja kapitaliturgude osakonnajuht Allan Marnot.

Peamine erinevus on selles, millises õigus- ja turukeskkonnas võlakiri välja antakse ning kus sellega hiljem kaubeldakse.

"Inglise õiguse alusel emiteeritud eurovõlakirjad on rahvusvahelisel turul tavapärane lahendus, sest paljud suured institutsionaalsed investorid tunnevad seda raamistikku hästi. Samas jäävad sellised võlakirjad kohaliku jaeinvestori jaoks sageli kaugemaks – nii ligipääsu kui ka praktiliste ostu- ja müügitingimuste tõttu," lisas Marnot.

Eesti õiguse alusel emiteeritud ja Tallinna börsil noteeritud riigivõlakiri loob teistsuguse olukorra. Kuigi pakkumine ise toimub kinnise pakkumisena rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele, muutub võlakiri pärast noteerimist järelturul kättesaadavaks ka kohalikele investoritele. See tähendab, et Eesti investoril on võimalik riigivõlakirja osta ja müüa tuttavas keskkonnas ehk Tallinna börsi kaudu.

Võlakirjadest laekunud raha kasutab riik üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ning likviidsusreservi täiendamiseks, teatas rahandusministeerium.

"Eelarvepuudujääk nii sel kui ka järgmistel aastatel tähendab laenukoormuse kasvu. Vaatamata geopoliitilistele pingetele ja turgude kõikumisele loodame investorite jätkuvale suurele huvile. Esmakordselt ostavad välisinvestorid seekord Eesti riigivõlakirju kohaliku õiguse alusel ja siinse väärtpaberituru võimalusi kasutades, mis aitab loodetavasti kaasa kohaliku kapitalituru arengule," selgitas riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees. 

Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju rahvusvahelisel kapitaliturul 2025. aasta oktoobris.

Alates 2020. aastast on Eesti riik emiteerinud kolm rahvusvahelist pikaajalist võlakirja kogumahus 4,5 miljardit eurot.

Võlakirjaemissiooni korraldavad DZ Bank, HSBC ja J.P. Morgan ning kaaskorraldaja on Swedbank.

Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab, teatas rahandusministeerium.

Võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turuintressidest kui ka investorite nõudlusest.

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:36

Erik Gamzejev: millal maakondades raamatukogud kinni pannakse?

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

13:14

Uuring: nutitelefonide keeld koolis ei paranda laste õpitulemusi

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:58

Suva sukavabrik koondab mitukümmend töötajat

12:41

Kaljulaid: arenenud lääneriikides oleks siseminister juba tagasi astunud

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

05.05

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

05.05

Venemaa saatis veel kaks raketiteadlast riigireetmise süüdistusega vangi

05.05

Siseminister Taro keelas riigikogu liikmetel jälitusandmete avaldamise Uuendatud

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:43

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

13:10

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

12:38

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

12:17

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

loe: kultuur

10:55

Pildid: Okapi galeriis avatud näitus uurib analoogfotograafia ja tajukogemuse piire

10:48

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

10:38

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

10:32

Moonika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026

loe: eeter

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

10:06

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

09:11

11-aastane talendisaate võitja Mai Ringo: mind kõnetavad tõsised laulud

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

05.05

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

05.05

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo