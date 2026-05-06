X!

Parvlaev Amalie alustab neljapäeval Hiiumaa-Saaremaa liinil

Eesti
Amalie.
Amalie. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Neljapäeva hommikul alustab Saaremaa ja Hiiumaa vahelise liini teenindamist Kihnu Veeteede parvlaev Amalie, mis asendab parvlaeva Reet rikke tõttu mandri ja Kihnu vahelisele liinile siirdunud parvlaeva Soela.

Kokkuleppel kohalike omavalitsustega on Kihnu Veeteed valmis tegema Amaliega lisareise nii nende reisijate teenindamiseks, kes on juba sõidukipileti soetanud ja ei mahu laevale selle väiksema mahutavuse tõttu kui ka üldise nõudluse rahuldamiseks, ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Kuna eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui on Amalie mahutavus, siis sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod.

Parvlaeva Amalie kandevõime on 35 tonni, mistõttu see kõige suuremaid raskeveokeid teenindada ei suuda. Reisijaid saab Amalie pardale võtta kuni 100.

Parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja asjaomased omavalitsused on ühiselt kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:32

Uue seadusega kolmandate riikide kodanikud enam poliitannetusi teha ei saa

18:15

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:12

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

18:10

Pariis: suudame koos partneritega tagada Hormuzi väina turvalisuse

17:43

Suri CNN-i asutaja Ted Turner

17:40

Suurt suvesooja lähipäevil ei tule

17:35

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

17:10

Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

17:06

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

17:05

Harku vallas moodustasid Isamaa, EKRE ja Keskerakond uue koalitsiooni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

17:10

Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

12:32

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

10:08

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

04:54

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

05.05

Ratas: kahtlustus Krachtile ei olnud minu valitsuse tagasiastumise põhjus

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

ilmateade

loe: sport

18:12

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

17:35

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

16:57

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

16:21

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

loe: kultuur

17:06

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

16:22

Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

15:54

Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

loe: eeter

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

15:06

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

Raadiouudised

15:40

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

15:20

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo