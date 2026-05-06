Parvlaev Amalie alustab neljapäeval Hiiumaa-Saaremaa liinil

Neljapäeva hommikul alustab Saaremaa ja Hiiumaa vahelise liini teenindamist Kihnu Veeteede parvlaev Amalie, mis asendab parvlaeva Reet rikke tõttu mandri ja Kihnu vahelisele liinile siirdunud parvlaeva Soela.

Kokkuleppel kohalike omavalitsustega on Kihnu Veeteed valmis tegema Amaliega lisareise nii nende reisijate teenindamiseks, kes on juba sõidukipileti soetanud ja ei mahu laevale selle väiksema mahutavuse tõttu kui ka üldise nõudluse rahuldamiseks, ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Kuna eelmüügist on osadele reisidele müüdud rohkem sõidukipileteid kui on Amalie mahutavus, siis sõltub laevale saamine pileti soetamise ajalisest järjekorrast. Väljaspool järjekorda pääsevad laevale piimaautod.

Parvlaeva Amalie kandevõime on 35 tonni, mistõttu see kõige suuremaid raskeveokeid teenindada ei suuda. Reisijaid saab Amalie pardale võtta kuni 100.

Parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist seni, kuni tellija, vedaja ja asjaomased omavalitsused on ühiselt kokku leppinud konkreetsed asenduslahendused.