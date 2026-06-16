Saarte parvlaevaliinidel tahab veoteenust osutada neli ettevõtet

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi rahvusvahelisele riigihankele leidmaks vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele parvlaevaliinidele tegi tähtajaks pakkumise neli ettevõtet.

Laevaliinidel Kihnu–Munalaid ja Manilaid–Munalaid lõpeb senine hankeleping tuleva aasta 30. septembril, Rohuküla–Sviby liinil tuleva aasta 14. oktoobril ja Sõru–Triigi liinil tuleva aasta 30. oktoobril. Praegu korraldab mainitud laevaliinidel sõite AS Kihnu Veeteed.

Mandri ja Kihnu vahelistel laevaliinidel soovib riik sõlmida lepingu 30. septembrini 2032, mandri ja Vormsi liinil 14. oktoobrini 2032 ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel liinil 31. oktoobrini 2032. Riigi eesmärk on leida üks vedaja kõigile neljale laevaliinile.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsleri Sigrid Soomlaisi sõnul lisandub uude lepingusse nõue, et vedaja peab tagama põhilaeva rikke korral asenduslaeva 36 tunni jooksul senise 48 tunni asemel, mis parandab oluliselt parvlaevaühenduste toimimiskindlust.

"Ühtlasi väärtustab hange lahendusi, mis tagavad laevaliinide töökindla toimimise ka keerukamates jääoludes, võimaldades pakkujatel saada lisapunkte põhilaevaga samaväärse jääklassiga asenduslaeva eest," sõnas Soomlais.

Lisaks saab pakkuja väärtuspunkte suurema autokohtade arvu, kahekäilalise asenduslaeva ning praktikakoha pakkumise korral. "Pakkumise maksumus on seega vaid üks hinnatav kriteerium ja hankelepingu sõlmime ettevõttega, mis on teinud tervikuna parima pakkumise," kinnitas Soomlais.