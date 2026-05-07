Sõja 1534. päev: Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais

Ukraina droonid ründasid Permi krais asuvat suurt naftarafineerimistehast. Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva droonirünnaku ka Moskva lähistel paikneva Vene armee logistikakeskuse vastu. Venemaa sai küll Ukrainalt selge ettepaneku relvarahuks, kuid jätkas ikkagi rünnakuid, mistõttu jätab Kiiev endale õiguse vastata sellisele käitumisele kohaste meetmetega, oli Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeva õhtul öelnud.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 7. mail kell 20.00:

- Venemaa kuulutas välja kolmepäevase relvarahu;

- Umerov saabus USA-sse, et arutada takerdunud rahuläbirääkimisi;

- Venemaa kutsus üles riike oma diplomaate Kiievist evakueerima;

- Ukraina droonid tabasid Moskva lähedal Vene armee logistikakeskust;

- Zelenski: Ukraina vastab Venemaale vaherahu rikkumise eest;

- Venemaa katkestab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti;

- Blinken: sõda läheneb ummikule;

- Venemaa teatas 347 Ukraina drooni hävitamisest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit.

Venemaa kuulutas võidupüha ajaks välja ühepoolse relvarahu

Moskva kuulutas 8. mai südaööst kuni 10. maini välja relvarahu, et tähistada Natsi-Saksamaa alistamise aastapäeva Teises maailmasõjas, teatas Venemaa kaitseministeerium.

"Nõukogude rahva Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 81. aastapäeva pidustuste ajaks, 8. mai südaööst kuni 10. maini, kuulutab Venemaa pool välja relvarahu," teatas ministeerium sotsiaalmeedias.

Venemaa president Vladimir Putin teatas relvarahu kehtestamisest juba esmaspäeval.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul paljastab otsus kuulutada Teise maailmasõja mälestusürituste ajaks välja ajutine relvarahu Venemaa juhtkonna "kummalise ja kohatu" loogika.

"Nad tahavad Ukrainalt luba oma paraadi korraldamiseks, et minna kord aastas tunniks ajaks turvaliselt väljakule ning seejärel jätkata tapmist – meie inimeste tapmist ja sõjapidamist," sõnas Zelenski.

"Venelased räägivad juba rünnakutest pärast 9. maid. See on Venemaa juhtkonna kummaline ja kahtlemata kohatu loogika," lisas president.

Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais

Ukraina droonid ründasid neljapäeval Permi krais ettevõttele Lukoil kuuluvat naftarafineerimistehast.

Permi krai kuberner Dmitri Mahhonin kinnitas neljapäeval, et Ukraina drooniga rünnati piirkonnas asuvat tööstusrajatist, jättes asutuse nime täpsustamata. Kuberneri sõnul ei saanud rünnaku tagajärjel keegi vigastada ega surma.

Permi krai asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas samuti rünnakut suurele Venemaa rafineerimistehasele Permis.

"Täna jõudsid Ukraina "kaugmaasanktsioonid" taas Permi, mis asub meie piirist enam kui 1500 kilomeetri kaugusel. Hiljuti saavutati olulisi tulemusi ka Tšeljabinskis, mis on kuni 1800 kilomeetri kaugusel, samuti Jekaterinburgis, mis asub peaaegu 2000 kilomeetri kaugusel," rõhutas president.

Ta lisas, et Ukraina kaugmaavõimekuse tagajärgi on tunda saanud ka Novorossiisk, Krõmsk, Tuapse, Samaara oblast ja Nižni Novgorodi oblast.

Tegemist oli teise korraga kaheksa päeva jooksul, mil ukrainlased ründasid üht Venemaa suurimat naftarafineerimistehast. Avatud allikaid analüüsiv kanal ASTRA tegi pealtnägijate videote põhjal kindlaks, et rünnak oli suunatud just Lukoili tehase vastu.

Hiljem kinnitas rünnakut ka mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert "Madyar" Brovdi. Tõenäoliselt tabati kütusehoidlat.

Ukraina droonid tabasid Moskva lähedal Vene armee logistikakeskust

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva droonirünnaku Moskva lähistel paikneva Vene armee logistikakeskuse vastu.

Ukraina tegi oma õhurünnaku pärast seda, kui Vene armee eiras president Volodõmõr Zelenski poolt 6. maiks välja pakutud vaherahu, rünnates tsiviilobjekte mitmes oblastis üle kogu Ukraina ning jätkates ka lahinguid rindel, kirjutas väljaanne Dialog.ua.

Neljapäeva varahommikul tabamuse saanud Nara logistikakeskus Moskva oblastis Naro-Fominskis on mõeldud Venemaa armee tehnilise varustuse hoidmiseks ja jaotamiseks, muutes selle Ukraina relvajõudude jaoks legitiimseks sihtmärgiks, märkis Dialog.ua.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis öösel kell 3.07 avaldatud teates, et Venemaa õhutõrje tulistas alla kaks Moskva poole lennanud mehitamata õhusõidukit. Ta lisas, et kella 7.21 seisuga oli Vene õhutõrje Moskva piirkonnas alla tulistanud 11 Ukraina drooni ja et "õnnetuspaigal töötavad hädaabiteenistused".

Selle teate avaldamise ajal ei olnud Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov piirkonna olukorra kohta veel kommentaare andnud. Naro-Fominski elanikud väidavad, et öösel kuuldi linnas ja äärelinnades mitut plahvatust.

Moscow Region: Residents are reporting sightings of aircraft, explosions and air defence activity in many parts of the region.



Explosions have also been reported in the Bryansk Region; 4th video. pic.twitter.com/6iWjSka0jj — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 7, 2026

See logistikakompleks võeti kasutusele 2018. aastal ja kuulub Venemaa kaitseministeeriumile. See on esimene selline rajatis Vene armee struktuuris ja samas suurim omataoline.

Ukraina droonirünnak toimus pärast seda, kui Vene armee rikkus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi poolt 6. mail kehtestatud relvarahu. Venemaa on keeldunud relvarahust kinni pidamast, kuid ähvardab Kiievit rünnata, kui Ukraina relvajõud "segavad" 9. mail Moskvas toimuvat sõjaväeparaadi.

Venemaa kutsus üles riike oma diplomaate Kiievist evakueerima

Venemaa välisministeerium kutsus diplomaatilisi esindusi üles viivitamatult oma personali Kiievist evakueerima juhuks, kui Moskva korraldab suurrünnaku vastusena Ukraina püüdlustele häirida Venemaa 9. mai pidustusi. Euroopa Liit lükkas selle üleskutse tagasi.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kutsus sotsiaalmeedias avaldatud videos diplomaate üles võtma kuulda kaitseministeeriumi esmaspäevast rünnakuhoiatust juhuks, kui Ukraina peaks ründama seoses Punase väljaku pidustuste ja sõjaväeparaadiga.

"Venemaa välisministeerium kutsub teie riigi ametivõime tungivalt üles suhtuma sellesse avaldusse täie vastutustundega ning tagama diplomaatiliste ja muude esinduste personali õigeaegse evakueerimise Kiievi linnast seoses Venemaa relvajõudude vältimatu kättemaksurünnakuga Kiievile," sõnas Zahharova.

Zahharova sõnul tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval Armeenias toimunud Euroopa Poliitilise Ühenduse kohtumisel pidustuste häirimise kohta "agressiivseid ja ähvardavaid avaldusi". Ta lisas, et kohal viibisid mitme EL-i riigi esindajad, kellest keegi ei teinud Zelenskile noomitust.

Armeenias peetud kõnes viitas Zelenski Venemaa teatele, et pidustuste ulatust vähendatakse ja need toimuvad turvakaalutlustel ilma sõjatehnikata.

"See on paljude aastate jooksul esimene kord, kui nad ei saa endale sõjatehnikat lubada ja kardavad, et droonid võivad Punase väljaku kohal tiirutada. See on kõnekas," märkis Zelenski.

Euroopa Liit keeldus Venemaa ähvardustest hoolimata diplomaate Kiievist välja tooma, teatas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Anouar El Anouni.

"Me ei muuda oma hoiakut ega kohalolekut Kiievis. Venemaa rünnakud on kahjuks igapäevane reaalsus nii Kiievis kui ka mujal Ukrainas," ütles El Anouni.

Samuti kommenteeris El Anouni Venemaa avaldusi.

"Venemaa püüab taas ennekuulmatul viisil veeretada süüd omaenda agressioonisõjas teistele," rõhutas pressiesindaja.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja nimetas Moskva avalikke ähvardusi Kiievit rünnata osaks Venemaa vastutustundetust eskalatsioonitaktikast.

Umerov saabus USA-sse, et arutada takerdunud rahuläbirääkimisi

Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov saabus Miamisse, et kohtuda USA esindajatega, kuna rahuläbirääkimised Venemaa sõja lõpetamiseks Ukrainas on viimastel kuudel seiskunud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sotsiaalmeedias, et Umerovi ülesanne on arutada võimalikku sõjavangide vahetust ja tõhustada diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamiseks.

Kiiev lootis, et USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastavad Ukrainat juba sel kevadel, kuid visiit jäi ära. Iraanis toimuva sõja tõttu on Washingtoni tähelepanu Ukrainalt suures osas eemale nihkunud.

USA vahendatud kõnelused on jooksnud ummikusse erimeelsuste tõttu Ida-Ukrainas asuva Donetski oblasti küsimuses. Moskva nõuab, et Kiiev viiks oma väed välja neist oblasti osadest, mida Venemaa ei ole nelja aastaga täiemahulise sissetungi käigus suutnud vallutada. Ukraina on teatanud, et ei loovuta enda kontrolli all olevaid alasid.

"Oleme Ameerika poolega pidevas suhtluses ning teadlikud meie partnerite vastavatest kontaktidest Venemaa poolega. Töötame selle nimel, et see aitaks tuua väärika rahu lähemale ja tagada julgeoleku," ütles Zelenski.

President lisas, et Umerov sai USA-ga tehtava kahepoolse koostöö kohta mitu konkreetset julgeolekualast juhist.

Viimane USA esindajate osalusel toimunud kolmepoolsete Ukraina-Venemaa kõneluste voor leidis aset veebruaris. Sellest ajast saadik on Ukraina ja Venemaa esindajad pidanud USA meeskonnaga vaid eraldiseisvaid läbirääkimisi.

Zelenski: Ukraina vastab Venemaale vaherahu rikkumise eest

Venemaa sai küll Ukrainalt selge ettepaneku relvarahuks, kuid jätkas ikkagi rünnakuid, mistõttu jätab Kiiev endale õiguse vastata sellisele käitumisele kohaste meetmetega, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski rõhutas kolmapäeva õhtul tehtud pöördumises, et Venemaa vastas Ukraina relvarahuettepanekule ainult uute rünnakutega. Teateid vaenlase rünnakute kohta saabus kolmapäeva jooksul Donetski, Harkivi, Dnipro, Sumõ, Tšernihivi, Zaporižžja ja Hersoni oblastist. Venemaa ei ole oma sõjalist tegevust lõpetanud, tõdes Ukraina president.

"Venemaa sai meilt selge ettepaneku relvarahu ja diplomaatia osas ning teab, kuidas Ukraina või tema partneritega ühendust võtta, et üksikasjades kokku leppida. Kui see üks inimene Moskvas, kes ei saa ilma sõjata elada, on huvitatud ainult paraadist ja mitte millestki muust, siis on see hoopis teine ​​asi. Ukraina on valmis rahu nimel töötama. Ukraina püüab selle sõja väärikalt lõpetada. Venemaa on niimoodi võidelnud, et isegi nende peaparaad sõltub nüüd meist. Ja see on selge signaal:

see peab lõppema," rääkis Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Ukraina riigipea kordas, et Ukraina tegutseb sellele vastavalt. Lähtuvalt kolmapäeval ja neljapäeval toimuvast määrab Ukraina sellele õiglase vastuse, lubas ta.

Zelenski teatas juba kolmapäeva lõunal, et Venemaa rikkus Ukraina poolt 6. maiks välja kuulutatud relvarahu, lubades vastata sellele kohaselt.

Zelenski teatas omapoolse relvarahu kehtestamisest 4. mail ja see pidi algama 6. mail täpselt kell 00.00. Venemaa sellele ei reageerinud.

Enne seda, 4. mail, kuulutas Venemaa kaitseministeerium ühepoolselt välja relvarahu 8.–9. maiks ning ähvardas Kiievi kesklinnale ulatusliku raketirünnakuga, kui 9. mai paraad Moskvas häiritakse.

Venemaa katkestab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti

Venemaa digitaalarengu, kommunikatsiooni ja massimeedia ministeerium teatas neljapäeval, et 9. mail piiratakse Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, sealhulgas juurdepääsu nn valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele.

"Moskvas piiratakse 9. mail toimuvate võidupüha pidustuste ohutuse tagamiseks ajutiselt juurdepääsu mobiilsele internetile – sealhulgas veebisaitide "valgele nimekirjale" – ja SMS-teenustele," lisas ministeerium. Valge nimekiri tähendab internetilehekülgede või teenuste loendit, mis on saanud riigilt ametliku heakskiidu ja nendele võib olla lubatud ligipääs olukorras, kus ülejäänud internet on piiratud või blokeeritud.

Samas lisas ministeerium, et 7.-8. mail ei ole plaanis Moskvas mobiilse interneti ühendust sulgeda ega piirata. "Küll aga võidakse kehtestada tegevuspiiranguid, kui tekivad otsesed turvaohud," lisati avalduses.

Ministeerium märkis ka, et "koduinternet ja WiFi jätkavad normaalset tööd ilma piiranguteta".

Vene võimud kardavad 9. mail tähistatava võidupüha ajal Ukraina rünnakut. Sideühendusi saab kasutada droonide juhtimiseks ning SMS-e erinevate seadmete käivitamiseks distantsilt.

Aprilli lõpus teatas Briti avaõigusliku ringhäälingu BBC venekeelne toimetus ja teised meediakanalid, et võimud kavandavad enne 9. mai paraadi Moskvas mobiilside piiranguid.

6. mail said Interfaxi korrespondendid telekommunikatsioonioperaatoritelt Megafon ja T2 hoiatusi võimalike mobiilse interneti piirangute kohta Moskva oblastis lähipäevil.

4. mail hoiatasid kõik neli Venemaal tegutsevat suurt telekommunikatsioonioperaatorit võimalike mobiilse interneti ja SMS-ide sulgemiste eest Moskvas ja Moskva oblastis 5.–9. maini turvakaalutluste tõttu.

5. mai hommikul olid mobiilse interneti ja SMS-teenused piirkonnas piiratud umbes neljaks tunniks. Digitaalarengu, kommunikatsiooni ja massimeedia ministeerium teatas hiljem piirangute tühistamisest.

Moskva elanikud puutusid ulatuslike internetipiirangutega esmakordselt kokku aasta tagasi, enne võidupüha 80. aastapäeva. Sel ajal oli mobiilne internet pealinna mitmes linnaosas mitu päeva praktiliselt kättesaamatu.

Blinken: sõda läheneb ummikule

USA endine välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et viimastel kuudel on Ukraina saavutanud lahinguväljal paremaid tulemusi ning samal ajal on Vene väed kandnud tõsiseid kaotusi ja kaotanud mõningaid positsioone.

"Rindejoon lahinguväljal ei liigu tõenäoliselt kummaski suunas kuigi kaugele. Tegelikult on ukrainlastel viimastel kuudel läinud tõesti palju paremini ning venelased on kandnud kohutavaid kaotusi ja kaotanud tegelikult mõned positsioonid," rääkis Blinken USA meediavõrgustikule C-Span .

Poliitiku sõnul liikusid Vene väed juba enne seda edasi väga vaevaliselt ehk sõna otseses mõttes paarsada jalga ja sellise edasiliikumisega kaasnesid suured kaotused.

"Seega on see ummikseis reaalne," tõdes eksminister.

Blinken kommenteeris ka Ukrainale antava rahvusvahelise abi mahtu ja Euroopa riikide osalemist selle rahastamises.

"Iga dollari kohta, mille meie oleme Ukrainasse investeerinud, on eurooplased ja teised lisanud poolteist dollarit. Seetõttu ei vasta lihtsalt tõele arvamus, et nad vaid kasutasid Ukraina ümber kujunenud olukorda ära," ütles USA välisministeeriumi endine juht.

BLINKEN: For every dollar we put into Ukraine, Europeans and others put in dollar and half. Notion that they were free-riding on Ukraine simply not true.



And much of money we spent on Ukraine was spent in United States to either buy weapons for Ukraine or replenish our stocks. pic.twitter.com/Gu5RQrkynx — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 6, 2026

Blinken rõhutas ka, et märkimisväärne osa Ameerika kulutustest Ukraina toetuseks jäi Ameerika Ühendriikidesse.

"Suurem osa rahast, mille me Ukraina peale kulutasime, kulutati tegelikult siin Ühendriikides, kas neile relvasüsteemide ostmiseks või neile antud süsteemide varude täiendamiseks," jätkas Blinken.

Mõni aeg tagasi ütles Pentagoni poliitika eest vastutav kõrge ametnik Elbridge Colby, et Washingtoni toetus Ukrainale tugines suuresti Ameerika piiratud varude kasutamisele. Colby rõhutas ka, et selline lähenemine ei ole enam jätkusuutlik.

Venemaa teatas 347 Ukraina drooni hävitamisest

Venemaa kaitseministeerium teatas neljapäeval, et nende üksused hävitasid öö jooksul üle 300 Ukraina drooni.

Avalduses teatati, et ajavahemikus Eesti aja järgi kell 21 kuni hommikul kell 7 hävitati 347 drooni.

Sel nädalal tegi Kiiev ettepaneku relvarahuks algusega 6. mail, mida aga Venemaa eiras.

Kreml omakorda nõudis relvarahu 8. ja 9. mail, et see langeks kokku nende Suure Isamaasõja mälestusüritustega.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 338 060 (+890);

- tankid 11 918 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 24 521 (+6);

- suurtükisüsteemid 41 539 (+61);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1776 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1365 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1336 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 277 912 (+1851);

- tiibraketid 4585 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 94 545 (+233);

- eritehnika 4172 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.