Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

Rätikutega broneeritud lamamistoolid basseini kaldal. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Clara Margais
Saksa turist sai reisifirmalt kohtu otsusel rohkem kui 900 euro suuruse kompensatsiooni, kuna tema perel ei olnud võimalik hotelli basseini ääres lamamistoole kasutada, sest teised kliendid olid need igal hommikul juba rannarätikuga endale reserveerinud.

Mees, kelle isikut pole veel avaldatud, oli 2024. aastal oma perega Kreekas puhkusel ja ütles, et veetis 20 minutit päevas lamamistooli otsides, hoolimata sellest, et ärkas hommikul kell kuus.

Seetõttu kaebas ta oma reisikorraldaja kohtusse broneerimissüsteemi lubamise eest, väites, et lamamistoole reserveeriti nii massiliselt, et tema pere ei saanud neid normaalselt kasutada.

Hannoveri ringkonnakohtu kohtunikud otsustasid tema kasuks ja ütlesid, et neljaliikmelisel perel on õigus saada oma ebakvaliteetse pakettreisi eest suurem tagasimakse, kui reisifirma algul oli pakkunud.

Mees oli algul maksnud 7186 eurot, et viia oma naine ja kaks last pakettreisile Kreekasse Kosi saarele. Kohtuasjas väitis ta, et reisikorraldaja ei suutnud kehtestada kuurordis keeldu reserveerida lamamistoole nendele rätikuid asetades ega tegelenud külalistega, kes seda praktikat harrastasid.

Ta lisas, et isegi kui tema pere kell kuus ärkas, polnud enam piisavalt lamamistoole saadaval ja tema lapsed olid sunnitud põrandal lebama.

Kuigi reisikorraldaja oli teinud talle 350 euro suuruse tagasimakse, otsustasid Hannoveri kohtunikud, et perel on õigus tagasi saada 987 eurot.

Kohus leidis, et ehkki reisikorraldaja ei olnud ise hotellipidaja ega saanud tagada, et igal kliendil oleks igal ajal juurdepääs lamamistoolidele basseini kaldal, oli operaatoril kohustus tagada organisatsiooniline struktuur, mis garanteeriks lamamistoolide ja külaliste mõistliku suhtarvu.

Juhtumist kirjutanud väljaanne BBC märkis, et paljud turistid on puhkusel kokku puutunud olukorraga, kus basseini ääres asetsevad lamamistoolid broneeritakse juba varahommikul rätikutega, kusjuures sageli ei pruugi broneerijad neid kasutadagi.

BBC meenutas, et eelmisel aastal levisid sotsiaalmeedias videod sellest, kuidas Tenerifel magasid puhkajad lamamistoolidel, et kindlustada endale koht basseini ääres.

Mõned reisibürood püüavad selle tava vastu võidelda, näiteks pakub korraldaja Thomas Cook turistidele võimalust lisatasu eest basseini ääres koht ette broneerida.
Hispaanias on teatud piirkondades turiste ähvardatud 250 euro suuruse trahviga päevitustooli broneerimise ja seejärel sealt tundideks kadumise eest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BBC

