Siuru kaevetöödega on avastatud mitmeid huvitavaid leide

Tartu kesklinna ehitatava kultuurikeskuse alal on arheoloogid tänaseks rusukihid eemaldanud ning päevavalgele on tulnud Tartu tõenäoliselt vanim betoonehitis. Mida tehasehoones valmistati, täpselt selge pole.

Kaevetööd Siuru alal on praeguseks käinud ligi kaks nädalat ja suurim leid, mis siit on praeguseks välja tulnud, on see sama kelder, mis on tõenäoliselt esimene betoonehitis Tartus.

Tartu Linnamuuseumi arheoloogiavaldkonna juht Arvi Haagi sõnul tundub tõenäoline, et hoone on ehitatud kohe peale vabariigi iseseisvumist.

"Praeguse kaubamaja poolne külg on olnud ka fotodel ühegi aknata, seega ilmselt on tegemist tööstushoonega. Mida täpselt siin tehti, on pisut segasem. Seal on kinnistul nimetatud mitmeid jalatsiärisid ja korra saapavabrikut. Kuna siit üks õmblusmasin tuli välja, siis me kaalume ka varianti, et siin mingil ajal võis olla jalatsitööstus." sõnas Haak.

Teised hooned on alal olnud kas kivist või puidust ja nii ei ole need säilinud. Samas on leitud alalt nii metallist raud-detaile, süütepommi kestasid ja ka katkeid aasiapäraste maalingutega portselannõudest. Euroopast on jõudnud Tartusse aga ka muresid lahendavat essentsi.

"Mul on peos üks selline imepisikene pudelikene, millel peale kirjutatud kiri räägib altone wunder essentsist või imeessentsist, mis ilmselt 18 sajandi lõpul, võimalik, et ka 19. sajandi algusel oli geniaalne äritoode, mis võis aidata mitmete hädade korral. Paar tilka oli see, millest usuti mitmesugust abi," lisas Haak.

Essentsi põhiline komponent võis olla lavendliõli ehk see lõhnas Haagi sõnul hästi ja mõjus usaldusväärselt. 

Suuremad  rusud 19. ja 20. sajandist on tänaseks Siuru alalt eemaldatud ning selle ajajärguga seotud leiud päevavalgel. Lähiajal jätkavad Arheoxi arheoloogid sügavamates maakihtides päästekaevamistega.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

