Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta. Küll aga tuleks keldrite ja pööningute kevadisel koristamisel kanda kaitsevahendeid, et vältida siin levivatesse hantaviirustesse nakatumist.

Maailma Terviseorganisatsioon teatas möödunud pühapäeval, et Atlandi ookeanil seilanud kruiisilaeva reisijate seas on hantaviiruse nakkuse tagajärjel surnud kolm inimest. Kuigi hantaviirus levib tavaliselt närilistelt inimestele, siis nakatunud inimestel tuvastatud viirus osutus Andide tüveks, mis võib väga lähedase kontakti kaudu ka inimeselt inimesele levida.

Ekspertide sõnul on nakkuse edasikandumine siiski väga haruldane. Ka viroloog Irja Lutsar toonitas, et paanikaks põhjust ei ole.

"Meil ei ole mingit hirmu vaja tunda ja minu arusaamist järgi ühtegi eestlast sellel laeval ka ei olnud. Seal laeval on küll nakatunuid ja sealt on inimeselt inimesele levinud. Aga kui me jällegi mõtleme, siis koroonaviiruse ajal olid ju ka kruiisilaevade puhangud. Seal ikkagi mitukümmend protsenti kruiisilaeva inimestest nakatus selle koroonaviirusega tookord. Siin midagi niisugust ei ole," rääkis Lutsar ERR-ile.

Siiski on ka Eestis on hantaviirused haigestumisi põhjustanud. Lisaks teistele Euroopas levivatele hantaviirustele võib Eestis kohata ka kohalikku hantaviiruse tüüpi, mida nimetatakse Saaremaa viiruseks. See on aga kergema kuluga viirus.

Kuigi hantaviirustele spetsiifilist ravi ei ole, on seda võimalik ennetada.

"Seda tasuks küll korra meelde tuletada, et praegu on ju koristamiste aeg ja kuurid ja keldrid on rahus olnud terve talve. Kui me neid hakkame puhastama ja tolm lendab, eks ole, seal on kindlasti loomade rooja. Siis paneme mitte maskid, vaid respiraatorid ette ja paneme kindad kätte. See on see, kuidas me saame seda vältida," ütles Lutsar.

Hantaviirus võib põhjustada kolme haigusvormi: neerusündroomiga hemorraagilist palavikku, Euroopas levinud kergemat neeruhaigust ning raskekujulist kardiopulmonaalset sündroomi, mis kahjustab kopse ja südant. Viimast haigusvormi seostatakse ka laeval leviva Andide tüvega.

Lutsari sõnul on seetõttu oluline õigeaegselt arstiabi saada. "Igal juhul need inimesed tuleb sealt laeva pealt ära saada, et nad saaksid arstiabile ligi," ütles ta. "Hantaviiruste suremus võib-olla kuni 25 protsenti. Kaasaegse intensiivraviga on inimest võimalik šokist välja tuua ja on inimesi võimalik ka aidata, kui neil on raske hingamispuudulikkus või kopsukahjustus. Nii et seal on mitmeid võimalusi siiski olemas, aga tarvis on saada õigesse keskusesse."