X!

Aivar Sõerd: riigi kasvavale võlale piduri seadmine on keeruline

Majandus
Aivar Sõerd
Aivar Sõerd Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti riigi võlakoormus kasvab kiiresti ning koos sellega ka laenude intressikulu, kuid selle tunnistamine ning võlale piduri seadmine nõuab poliitikutelt ülisuurt pingutust, rääkis ETV hommikusaates "Terevisioon" riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd.

Sõerd viitas Soome näitele, kus erakondade vahel on formaalselt olemas sarnane kokkulepe eelarvepuudujäägi vähendamiseks nagu Eesti Pank äsja välja pakkus, kuid riigi väga suur võlakoormus kasvab endiselt.

"Soome rahandus on väga kehvas seisus, võlakoormus on väga suur, eelarvepuudujääk on suur, nad pole suutnud sellele piiri panna," ütles Sõerd. "Eestis on selline kokkulepe vajalik, sest olukorra tõsidus seda nõuab. Samas ma ei tea, kas poliitikud on sellest aru saanud."

Paljasõnalisel deklaratsioonil, mida praktikas täitma ei hakata, pole mõtet, lisas Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Sõerd.

Intressikulu kasvab hirmutava kiirusega, jõuab 2030. aastaks praeguselt 200 miljonilt 650 miljonile eurole aastas, tõdes Sõerd samas. Ta viitas, et olemas on eelarvestrateegia ja Euroopa Liidu eelarvereeglid.

"Kui laenukasv jätkub nii kiires tempos, siis see tulevikus suurendab võlakirjainvestorite silmis riigi riske. Varem odavalt võetud laenu tuleb tagasi maksta kallima laenuga," märkis endine rahandusminister. "Kõigepealt peame jõudma kolme protsendi eelarvepuudujäägi tasemele, aga ka sel tasemel jätkab võlg kasvamist."

Rahandusministeerium prognoosib järgmiseks aastaks 4,6 protsendini SKP-st ulatuvat riigieelarve puudujääki.

Eesti riigivõlg on kuue aastaga kasvanud neljakordseks ning ilma muutusteta võib see 2030. aastaks ulatuda üle 20 miljardi euro.

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:08

Moldova parlament piiras vene keele kasutamist istungitel

08:08

Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4 protsenti

08:05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

08:02

Aivar Sõerd: riigi kasvavale võlale piduri seadmine on keeruline

07:41

USA kaubanduskohus tunnistas Trumpi asendustollid ebaseaduslikuks

07:00

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

06:56

Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

06:50

Narva alustas värbamiskampaaniat 175 haridustöötaja leidmiseks

06:33

USA ja Iraan pidasid tulevahetust, kuid Trumpi sõnul on vaherahu endiselt jõus

05:58

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.05

Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

07.05

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

07.05

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

07.05

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

07.05

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

07.05

Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

07.05

Läänemets: SDE-ga pole Kaljulaidi kandidatuuri teemal räägitud

07.05

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

05:58

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis

07.05

Rheinmetall plaanib alustada tiibrakettide tootmist juba tänavu

ilmateade

loe: sport

08:05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

loe: kultuur

07.05

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

07.05

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

07.05

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

07.05

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

loe: eeter

07.05

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

07.05

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

07.05

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

Raadiouudised

07.05

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

07.05

Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega

07.05

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi

07.05

Pärnu muudab parkimiskorda

07.05

Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat

07.05

Väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust

07.05

Raadiouudised (07.05.2026 15:00:00)

07.05

Perelepitusmenetlusi oli mullu veidi üle tuhande

07.05

Trump: Iraan tahab kokkuleppele jõuda

07.05

Vallavanema sõnul pole laskemoonatehas Lüganuse jaoks mingi eriline asi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo