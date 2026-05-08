Droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse

Lennuliiklus Lõuna-Venemaal Autor/allikas: Flightradar24
Ukraina droonirünnakute tõttu peatas Venemaa riigi lõunaosas 13 lennujaama töö. Tuhanded reisijad jäid lennuliikluse halvamise tõttu lennujaamadesse ootele.

Reede öösel tabas droon Doni-äärses Rostovis lennujuhtimiskeskuse hoonet. Venemaa ametnike väitel oli rünnaku sihtmärk Lõuna-Venemaa lennunavigatsiooni filiaali administratiivhoone. Rünnaku tõttu hilines või tühistati üle 80 lennu, mistõttu jäi lennujaamadesse ootele vähemalt 14 000 reisijat.

Venemaa ametivõimude sõnul peatati lennuliiklus järgmistes linnades: Sotši, Volgograd, Krasnodar, Groznõi, Astrahan, Vladikavkaz, Gelendžik, Mahhatškala, Magas, Mineralnõje Vodõ, Naltšik, Stavropol ja Elista.

Transpordiministeerium teatas, et lennufirmadele anti korraldus kasutada reisijate veoks ronge ja busse. Ametnikud lubasid peagi avaldada lennuliikluse taastamise kava.

 Venemaa lennuamet märkis, et lennujaamad jäävad suletuks kuni 12. maini, kuid piiranguid võidakse varem leevendada.

Olukord lennujaamades

Teadete kohaselt hilines lennupiirangute tõttu Sotši lennujaamas üle 55 lennu ning veel 11 tühistati, vahendas Venemaa riiklik uudistekanal TASS. 

Alates päeva algusest kehtestati ajutised piirangud lennukite saabumisele ja väljumisele Uljanovski, Samara, Kaasani, Tšeboksarõ, Bugulma, Iževski, Ufa, Permi ja Moskva Vnukovo lennujaamas. Praegu kehtivad piirangud veel vaid Permi lennujaamas.

Mineralnõje Vodõ lennujaama pressiteenistuse teatel tühistati seal 13 lendu ning lennutabelite järgi on hilinenud umbes 11 lendu.

Lennujaama haldava ettevõtte Northern Capital Gateway andmetel on tühistatud või edasi lükatud 23 Pulkovo lennujaamast Venemaa lõunapoolsetesse linnadesse suunduvat lendu.

Venemaa reisikorraldajate liidu (ATOR) TASS-ile edastatud esialgsetel andmetel ootab Lõuna-Venemaa suletud lennujaamades väljalendu vähemalt 14 000 reisijat. ATOR-i analüütikute esialgsel hinnangul (8. mai seisuga kell 10:00 Moskva aja järgi) on töö peatanud lennujaamades hilinenud või tühistatud kokku üle 80 lennu.

Liit märkis, et olukord on eriti keeruline Sotšis, kus häired lisanduvad viimase kahe päeva suurtele graafikuprobleemidele.

Lennujaamade sulgemise tõttu on Sotšist, Mineralnõje Vodõst, Krasnodarist, Mahhatškalast ja Vladikavkazist tühistatud või edasi lükatud 13 rahvusvahelist lendu umbes 3000 turistiga. ATOR rõhutas, et see põhjustab häireid ka lennugraafikutes välisriikidest nendesse Venemaa sihtkohtadesse.

Droonid ründasid ööl vastu 8. maid mitut Venemaa linna. Jaroslavlis puhkes suur tulekahju naftatöötlemistehases ning teine tööstushoone süttis Doni-äärses Rostovis. 

Droone märgati ka Moskva kohal – linnapea Sergei Sobjanini väitel tulistati need alla.

Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa taristu vastu, vastates nii jätkuvatele rünnakutele Ukraina territooriumil. 

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina vastab Venemaa tegevusele "sümmeetriliselt" ja "igapäevaselt". Presidendi sõnul jätkas Moskva Ukraina ründamist hoolimata enda välja kuulutatud vaherahust 8.–10. maiks.

Üksnes 8. mai hommikul kella seitsmeks oli Ukraina registreerinud üle 140 rünnaku ja enam kui 850 droonilööki. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: RBC-Ukraine, TASS

