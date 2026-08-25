Saksa meedia: Leipzigi lennujaama lähedalt leiti veel üks lõhkeainega droon

Saksa uurijad leidsid veel ühe drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavat transpordilennukit, kirjutasid Saksa väljaanded Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR ja WDR, tuginedes asjaga kursis olevatele anonüümsetele allikatele.

Seni arvasid Saksa õiguskaitseorganid, et intsidendis osales kaks drooni. Üks neist leiti Ukraina lennuki lähedalt lennuväljal. Teine põrkas Leipzigi lähedal õhus kokku DHL-i lennukiga, kuid seda pole seni leitud. 14. augustil avastati aga Kabelsketali omavalitsuses põllult kolmas mehitamata õhusõiduk. See piirkond asub vahetult Leipzigi lennujaama lääneosa kõrval, vahendas Ukraina väljaanne LIGA.net Saksa meedias avaldatud infot.

Saksamaa föderaalse kriminaalameti töötajad leidsid sündmuskohalt ka ainejääke, mis esialgse hinnangu kohaselt võivad sisaldada umbes 50 grammi lõhkeainet heksogeeni.

Lõhkeaine siiski ilmselt ei plahvatanud. Kriminalistid püüavad nüüd välja selgitada, miks nii läks. Samuti soovitakse kindlaks teha, millist rolli pidi see droon mängima Leipzigi lennujaama nurjunud rünnakus.

Meedia teatel avastasid uurijad Leipzigi lennujaamast põhja pool asuvas Kursdorfi piirkonnas tehnilise konstruktsiooni, mida võidi kasutada droonide juhtimiseks.

Puult leiti antenn koos muu elektroonikaga, mis oli kleeplindiga kinnitatud. Mõne meetri kaugusel oli põlengukoht koos põlenud metallosadega. Uurijad arvavad, et seal võis midagi plahvatada.

Tunnistajad kuulsid rünnaku päeval umbes kell 19.20 tugevat plahvatust.

Mis täpselt seal plahvatas ning kas tegemist oli õnnetuse või võimalike tõendite tahtliku hävitamisega, on endiselt uurimise all.

11. augustil leidis politsei lennujaama ümbrust läbi otsides veel drooni osi – sealhulgas mootori ja rootori. Õiguskaitseorganid uurivad nüüd, kas tegemist võis olla juba neljanda drooniga.

LIGA.net märkis, et Euroopas on viimastel aastatel toimunud mitmeid juhtumeid, mida võimud uurivad kui sabotaažiakte ja mida luureteenistused seostavad Vene luurestruktuuridega. Jutt käib muu hulgas süütamistest ja süüteseadeldistega varustatud pakkidest Saksamaal, Poolas ja Suurbritannias.

Leipzigi lennujaamas 5. augustil aset leidnud juhtum sai alguse, kui öösel avastati seal seisnud Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkeainega droon. Saksamaa siseministeerium teatas, et intsident võib olla hübriidrünnaku osa. Die Zeit kirjutas, et droon põrkas Leipzigi lennujaamas kokku Ukraina An-124-ga, kuid ei plahvatanud. Spiegel teatas, et Saksamaa õiguskaitseorganid on peaaegu veendunud, et An-124 rünnaku taga oli Venemaa.