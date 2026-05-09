X!

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

Eesti
Suure Taevaskoja liivakivi varing.
Vaata galeriid
11 pilti
Eesti

Põlvamaal Ahja jõe paremkaldal Suure Taevaskoja juures on varisenud osa sealsest liivakivipaljandist, mistõttu nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmere setted.

Mõned päevad tagasi varises Suures Taevakojas näha olevast liivakivipaljandist Salakuulaja kivi poole jääv osa. Kuigi väiksemaid varinguid toimub jõe kaldal pidevalt, siis teadaolevalt suurem varing toimus sealse paljandi vasakpoolsel küljel kaheksa aastat tagasi.

"Suur Taevaskoda ongi jõe põrkeveerul ja seal on juba aastatuhandeid mõne aja tagant sellised varingud toimunud, Ahja jõgi erodeerib seda põrkeveergu ja sealt kukuvadki aeg-ajalt väiksemad ja suuremad liivakivi tükid alla. Kui me vaatame Taevaskoja paljandit, siis seal on mitmed koopalaadsed struktuurid ja need on tekkinud põhjavee toimel, kus natuke savikamate kihtide pinnal voolab põhjavesi välja ja need on uuristanud koopad sinna sisse," rääkis Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau.

Varisenud kivimikihiga koos on kadunud sinna aastakümnete jooksul uuristatud nimed. Jääb vaid loota, et ehk on külastajate teadlikkus loodusest nii palju muutunud, et ei hakata mitusada miljonit aastat vana vaatamisväärsust taas nimede jäädvustamisega rikkuma.

"Osa, mis nüüd alla varises, oli ka suures osas kaetud – nimetame neid grafitiks liivakivi sees. Ja neid enam ei ole, kogu see ajalugu on minevikku läinud ja nüüd on puhas, ilus sein, värviline, erinevad liivakivi kihid on erksalt näha, toonid on kollasest alates lõpetades sinaka-violetsega. See värvigamma on lausa imeline," lausus Taevaskoja külavanem Ahti Bleive.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:12

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

20:11

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas

19:38

Cirstea lülitas esireket Sabalenka Roomas konkurentsist

19:04

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

18:54

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:51

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

18:40

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

18:38

Kruiisilaeva hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

18:35

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

18:31

Töötukassa sõnul hoitakse Ülemistele kolimisest loobumisega kokku miljon eurot aastas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:15

Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

08.05

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

15:53

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata Uuendatud

18:02

Fotod: 9. mai tähistamine tõi pronkssõduri juurde lillekuhjad Uuendatud

09:07

Lätis edastati mobiilne ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis

08.05

Galerii: aasta ema tiitli sai kuue lapse ema Elin Filin-Emajõe

08.05

Venemaa võidupüha paraad leiab aset pingete keskel

08.05

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

ilmateade

loe: sport

20:11

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas

19:38

Cirstea lülitas esireket Sabalenka Roomas konkurentsist

19:04

Täismängu teinud Shein ja Fredrikstad jäid napilt viigipunktist ilma

18:51

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi Uuendatud

loe: kultuur

20:12

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

13:18

Suri muusikateadlane Tiia Järg

13:00

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

12:11

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

loe: eeter

14:46

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

13:49

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

12:01

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

11:43

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

Raadiouudised

18:30

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

18:25

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

16:55

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

16:50

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

08.05

Raadiouudised (08.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo