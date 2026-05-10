Terroristid tapsid Pakistanis 15 inimest

Terrorirünnak Pakistanis
Loode-Pakistanis lasid võitlejad kontrollpunktis õhku autopommi ja avasid politsei pihta tule. Surma sai vähemalt 15 ning haavata kolm inimest, teatasid Pakistani ametnikud pühapäeval.

"Eile õhtul Bannu Fateh Kheli piirkonnas rammis enesetaputerrorist lõhkeainega laetud sõidukiga politsei kontrollpunkti, mille järel sisenesid mitmed võitlejad kontrollpunkti hoonesse," ütles AFP-le Bannu politseiametnik Muhammad Sajjad Khan.

Tema sõnul on kinnitust saanud 15 politseiniku hukkumine.

Tegu on järjekordse rünnakuga Khyber Pakhtunkhwa piiriprovintsis puhkenud sõjategevuse laines, mis pingestab Islamabadi ja Kabuli vahelisi suhteid.

Ametnike sõnul tungisid relvastatud isikud pärast autopommiplahvatust politsei kontrollpunkti ja avasid tule. Märkimisväärne on seegi, et ründajad kasutasid oma operatsioonis ka väikeseid droone.

"Rünnaku ajal kasutasid võitlejad lisaks raskerelvastusele ka kvadrokoptereid," ütles anonüümseks jääda soovinud kõrge Bannu haldusametnik.

Ametniku sõnul osales rünnakus üle 100 võitleja.

"Lisaks võtsid ründajad taganedes kontrollpunktist kaasa politseinikke ja relvi," lisas ta.

Äärmuslaste tegevus, mis on laienenud üle Pakistani piirialade, on viimastel aastatel haaranud ka Bannu piirkonda.

Kuigi Kabuli Talibani valitsus eitab Pakistani süüdistusi, justkui oleks Afganistani territoorium äärmuslastele turvaline pelgupaik, on jahedad suhted paisunud ohvriterohkeks relvakonfliktiks.

Pakistan on viimastel kuudel korraldanud õhurünnakuid mitmele Afganistani linnale, sealhulgas pealinnale Kabulile.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: AFP – BNS

