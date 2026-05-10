Esmaspäeval kerkib õhutemperatuur üle 15 kraadi

Madalrõhuala servas jõuab esmaspäeval meile veidi vihmahooge, suurema tõenäosusega Lääne- ja Põhja-Eestisse. Õhk on mõõdukalt soe, vaid öösel võib õhutemperatuur langeda Lääne-Eestis pikemate selgimiste korral kohati 0 kraadini, päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, Lääne-Eestis võib langeda null kraadini.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul saartel idakaarde. Sooja on 15 kuni 19 rannikul 10 kuni 14 kraadi.

Teisipäeval on oodata vihmasadu peamiselt Lääne-Eestisse. Öösel on sooja 6 kuni 10, päeval 9 kuni 15, kuivemas Ida-Eestis kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval jõuab vihmasadu paljudesse kohtadesse üle maa. Öösel on sooja 7 kuni 11, päeval 8 kuni 13, idas kuni 16 kraadi.

Neljapäeval ja reedel on sajupilvi hajusamalt. Vahepeal jahenenud õhk hakkab nädala lõpu poole uuesti soojenema.