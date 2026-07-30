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Palav reede toob nii äikest kui ka päikest

ilm
Vihmapilved.
Vihmapilved. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
ilm

Reedel küündib õhusoe pea 30 kraadini, kuid keskpäevast võib tulla nii rahet kui ka äikest.

Öö vastu reedet tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta, mandril on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul 4 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 19 kraadi. 

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Ida-Eestis võib olla veel paiguti udu. Sisemaal puhub nõrk lõunakaare tuul, saartel ja läänerannikul tugevam kagutuul. Õhusoe jääb vahemikku 17 kuni 21 kraadi. 

Reede keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 29, rannikul kohati 20 kraadi. 

Õhtune taevas on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunakaare, Lääne-Eestis läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, ning sooja on kuni 26, rannikul kohati 18 kraadi ümber. 

Laupäeva öösel esineb äikesevihmahooge mandri idapoolsetes maakondades, päeval on ilm lääne pool enamasti sajuta ja kohatisi hoovihmasid on Lõuna-Eestis. Öösel on 13 kuni 19, päeval 20 kuni 25 kraadi. 

Pühapäev toob vaid üksikuid hoovihmasid, tuul puhub mõõdukalt läänekaarest ja päevane õhusoe tõuseb kuni 24 kraadini. 

Esmaspäeva öö on sajuta ja päeval sajab kohati. Teisipäeval olulist sadu ei tule ning päeva maksimum kerkib taas kuni 25 kraadini. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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