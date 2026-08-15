Järgmistel päevadel läheb ilm veidi jahedamaks

Pühapäeval võib tulla üle Eesti vihmahooge ning päeval võib kohati ka äikest olla. Õhutemperatuur tõuseb Ida-Eestis veel 25 kraadi ümbrusse, Lääne-Eestis on juba pisut jahedam, seal on sooja 20 kraadi ringis.

Ööl vastu pühapäeva on taevas muutlik ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul läände. Sooja on 17 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning paiguti võib olla ka äikest. Tuul puhub edelast ja läänest, ennelõunal Ida-Eestis ka lõunast 4 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning mitmel pool on oodata ka hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti 13, läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 17 kuni 19 kraadi.

Uue nädala esimene pool tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Võrdlemisi pilvine ja vihmane tuleb ka neljapäev. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 20, teisipäeval ja kolmapäeval 19 ning neljapäeval taas 20 kraadi.