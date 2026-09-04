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Ka laupäeval sajab Lõuna-Eestis vihma

ilm
Vihmane ilm Tallinnas
Vihmane ilm Tallinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
ilm

Laupäeval sajab mitmel pool vihma ja taas on just Lõuna-Eestis vihmasadu tugevam. Päeval eemaldub madalrõhuala itta ja Eesti jääb selle lääneserva. Mitmel pool on vihmahooge, intensiivsemalt Lõuna-Eestis ja pärastlõunal on ka äikest.

Ööl vastu laupäeva sajab mitmel pool vihma ja kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivi lahe piirkonnas edela- ja läänetuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 15 kraadi.

Hommikul mitmel pool vihmahood jätkuvad ja rohkem on sadusid Lõuna-Eestis. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Liivi lahe piirkonnas läänekaare tuul 4 kuni 9, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 9 kuni 15 kraadi.

Ka päev toob paljudesse kohtadesse hoovihma ja tugevamad on hood endiselt Lõuna-Eestis. Võimalik on ka äike. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva öösel on vihmahooge hõredalt, päeval laialdasemalt ja sajud hõrenevad õhtuks. Öösel on 6 kuni 15, päeval 14 kuni 17 kraadi. Lääne- ja loodetuul tugevneb, aga õhtuks rahuneb. Esmaspäeval on saju võimalus üsna väike. Öine õhusoe võib langeda kuni kolme kraadini, päeval tõusta kuni 17 kraadini.

Teisipäev ja kolmapäev toovad kohatisi hoovihmasid ja päevane õhutemperatuur püsib vahemikus 17 kuni 21 kraadi.

Toimetaja: Marko Tooming

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