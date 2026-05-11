Kohus karistas inimkaubitsejat 3,5-aastase vangistusega

Noormeeste elamistingimused Autor/allikas: Põhja ringkonnaprokuratuur
Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Krištali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasu saamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistuseks peab mees istuma kolm ja pool aastat vanglas ning hüvitama kahjuraha kannatanutele.

Krištalit süüdistati selles, et ta lõi 20- ja 19-aastasele noormehele algselt pettusega valeettekujutuse ärilisest koostööst, mille järel sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle.

Fiktiivse võla tasumiseks pidid noormehed töötama Bolt ja Wolt rakendustes jalgrattaga toidukulleritena, mida Krištal kontrollis kannatanute telefonides oleva jälgimisrakenduse abil.

Krištal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Prokuröri Joonatan Halliku sõnul olid noormehed pideva hirmu all ning ei julgenud abi saamiseks kellegi poole pöörduda.

"Kui tehtud töö ei olnud Krištali arvates piisavalt tulemuslik, ähvardas ja karistas ta neid. Näiteks viidi üks kannatanutest Türisalu pangale, ähvardusega ta sealt alla lükata," kirjeldas Hallik.

Lisaks kuni 15-tunnistele tööpäevadele pidid noormehed elama Tallinnas ühetoalises kontoriruumis koos Krištali elukaaslase ja kahe lapsega. Kontoriruumis tuli noormeestel magada täispuhutavatel madratsitel ning seal puudusid elementaarsed sanitaar- ja hügieenitingimused.

"Kannatanutega samas kohas ööbides hoidis mees kulusid kokku ning samal ajal omas kontrolli noormeeste üle, et nad teeksid nõutud viisil tööd ja annaksid talle iga päeva lõpus teenitud töötasu sularahas," ütles Hallik.

Juhtumi tõendamisele aitas oluliselt kaasa tähelepanelik tunnistaja, kes märkas kannatanute ebaharilikult pikki tööpäevi ning kahtlustas, et noormehed ei tegutse vabatahtlikult.

Harju maakohus nõustus prokuröri ja Oleg Krištali kokkuleppega, mille kohaselt peab mees kolm ja pool aastat vangistuses viibima. Lisaks peab Krištal hüvitama kannatanutele 34 969 eurot ja 20 212 eurot ning tasuma menetluskulud. Mees on tänaseks hüvitanud mõlemale kannatanule juba 6000 eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

