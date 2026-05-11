Coop otsustab ööpäevaringselt avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

Konkurentsiametilt Prisma ülevõtmiseks loa saanud Coop hakkab kaupluseid ümber nimetama septembris ning aasta lõpuks peaks olema viimased Prisma logod kadunud. Esialgu võetakse üle kõik poed ja alles jäävad ka ööpäevaringsed kauplused. Millised neist alles jäävad, otsustab Coop müüginumbrite järgi.

Coop Eesti juht Rainer Rohtla kinnitusel ühtegi senist Prisma poodi kinni panna ning kauplusetöötajaid koondada ei plaanita. Kui paljud kontoritöötajad Coopist töö leiavad, selgub ülevõtmise käigus.

"Me ei tohi veel täna minna detailselt vaatama, millega inimesed seal tegelevad, samuti ei saa me ennetavalt enne septembrit paika panna lõplikult oma uusi struktuure. Selge on, et Coop Eesti keskühistus on täiendavat tööjõudu vaja, samuti Harju ühistus. Kuna Harju ühistu võtab enamiku Tallinna piirkonnast, seal nende käive kahekordistub, seal on ka täiendavat tööjõudu vaja," ütles Rohtla.

Mis saab Prisma ööpäeva ringselt avatud kauplustest, selgub samuti töö käigus septembris.

"Meie tegevused alles algusjärgus ja puudub teadmine, kuidas see töö seal käib. Vaatamata sellele, et konkurentsiamet meile loa andis, oleme konkurendid edasi kuni kaupluste üleminemiseni. Täna me nii täpselt veel sinna sisse ei saa vaadata, et sellele küsimusele ammendavat vastust anda," sõnas Rohtla.

Majandusanalüütik Mihkel Nestor usub, et üleminekuperiood pakub konkurentidele võimaluse seniseid Prisma kliente oma poodidesse üle meelitada.

"Inimesed, kes käivad poes, neil on päris tugev brändilojaalsus. Inimesed armastavad käia oma kodupoes, aga sageli on ka bränd see, mis kõnetab. Kes on harjunud käima Rimis, kes Prismas. Nüüd üks suur nimi kaob ära ja suur osa inimesi peab uue kodupoe leidma. Võimalik, et selleks jääb sama kauplus, kus ta enne käis, lihtsalt teise logoga, aga mõni kaupleja üritab neid kliente püüda enda poodi," selgitas Nestor.

Ka Grossi poeketi omaniku Oleg Grossi sõnul mingi liikumine turul ilmselt toimub.

"Kui Coop läheb nüüd oma hinnapoliitikaga peale, siis tekib seal kerge hindade tõus ja seega võivad hinnatundlikud kliendid endale uusi kauplusekette otsida. Täna hinnavõrdluses kõige odavamad ketid on Lidl, Prisma ja Gross. On selge, et nüüd üks tugev hinnasuruja läheb turult ära," lausus Gross.

Rainer Rohtla sõnul peaks ülevõtmisprotsess selle aastanumbri sees saama lõpule viidud.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

