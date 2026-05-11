Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

Sümbolväärtusega hoonet hakati remontima veel Nõokogude ajal, kuid siis tuli võimuvahetus ja rahapuudus, hoone on vahepeal ka põlenud ning 20 aastat tagasi omandas kuursaali üks Silmet Grupi ettevõtetest, mis lootis kuursaali taastada Sillamäe sadama kasumist. Majandusseis aga muutus ning arendus jäi soiku. Nüüd kus Narva-Jõesuul on jõemuuli projekt juba pea et valmis, soovib linn võtta järgmiseks suurarenduseks kuursaali taastamise. Kõigepealt tuleb hoone praeguselt omanikult välja osta.

"Plaan on praegu selline, et aasta lõpuni me püüame need vajalikud vahendid kokku korjata ja tehingusse minna. Me ikkagi näeme, et kui me ei osta seda objekti linna omandisse tagasi, kui me ei hakka paralleelselt juba eeltöödega ja samas ka projekteerimisega tegelema, siis me võime selle objekti taastamise ära unustada kuni aastani 2033," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Narva-Jõesuu loodab hoone taastamiseks vajalikud eeltööd kiiresti ära teha, et vajaminevat summat Euroopa Liidu fondidelt küsida. Alustuseks tuleb hoone väljaostmiseks leida linnaeelarvest umbes pool miljonit eurot. Kuursaali praegune omanik on tehinguga päri.

"Me peame tunnistama seda, et meil täna ei ole majanduslikku võimekust seda projekti ellu viia. Muidugi kurb on, sest meil on väga tore projekt olemas selle asja renoveerimiseks, kuidas seda teha. Aga eks see läheb linnale kaasa ja ma täiesti usaldan, et kui me selle neile tagasi anname, siis põhimõtteliselt on see heades kätes ja nad kindlasti teevad sellest korraliku asja," ütles OÜ Navesco juhatuse liige ja osanik Tõnis Seesmaa.

Linnavalitsuse hinnangul võib kuursaali taastamisele kuluda kuni 10 miljonit eurot.