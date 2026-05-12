Aiandusliidu sõnul seab toetuseta jäämine Grüne Fee jätkamise ohtu

Grüne Fee kurgid Paides kaupluses. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
See, et Eesti suurim köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grüne Fee ei pääsenud taastuvenergia toetusskeemi, toob ettevõttele aastas kahju kuni 275 000 eurot ning seab kahtluse alla tootmise jätkamise, kirjutas aiandusliit kahele ministrile.

Majandusministeerium käis eelmisel suvel välja plaani vähendada Eesti suurtootjatele taastuvenergia tasu; nüüdseks on aga selgunud et näiteks Eesti suurim katmikala köögivilja ja maitsetaimede kasvataja Grüne Fee, mis on riigi üks suurimaid elektritarbijaid, toetusskeemis abikõlbulik ei ole.

Põhjus on selles, et kurgi ja salati aastaringne kasvatamine, millega Grüne Fee tegeleb, ei kuulu toiduainete tootmise, vaid põllumajanduse, täpsemalt köögiviljakasvatuse alla. See tähendab, et Grüne Fee tegevusala ei mahu Euroopa Komisjoni energiaalase riigiabi loetellu ning pole seetõttu abikõlbulik.

Aiandusliidu sõnul on see ettevõtte jaoks ebameeldiv üllatus, arvestades, et Grüne Fee Eesti ostab  aastas võrgust umbes 25 gigavatt-tundi elektrienergiat, seda lisaks enda poolt toodetavale 10 gigavatt-tunnile elektrienergiale, olles Eesti 15–20 suurima elektrienergia tarbija seas.  

"Ettevõtte üllatus ja pettumus on suur, kuna bürokraatlike piirangute tõttu ei kvalifitseeru Grüne Fee Eesti toetusskeemi tingimustele ning sellest tulenev negatiivne mõju ettevõtte tegevusele ulatub ligikaudu 275 000 euroni aastas. Nimetatud mõju hõlmab ka 2026. aasta alguses rakendunud uusi elektrisüsteemi tasusid – varustuskindluse tasu ja tasakaalustamisvõimsuse tasu –, mille kehtestamise ja ulatuse kohta puudus ettevõttel eelmisel aastal piisav ennustatavus," märkis aiandusliit majandusminister Erkki Keldole ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrasele saadetud kirjas.

Kulude koosmõju tähendab, et Grüne Fee on olukorras, kus taastuvenergiatasu soodustuseta tekib oht, et ettevõtte tegevus pole enam jätkusuutlik ning äärmuslikul juhul tuleb tegevus lõpetada, märkis aiandusliit.

Aiandusliit tegi ministritele ettepaneku, et Euroopa Komisjonilt peaks taotlema erandit, et suurte energiatarbijate nimekirja saaks lisada ka köögiviljakasvatajad.

"Kui õigusakti muudatus Euroopa Liidu tasandil mingil põhjusel ei õnnestu, siis toetada sarnaseid suure energiatarbimisega katmikala ettevõtteid Eestis mõnest muust riigiabi fondist võrdväärselt teiste suurte energiatarbijatega," kirjutas aiandusliit.

"Ettevõtetel on hetkel niigi raske, igasugune riigipoolne abi ja kuludelt kokkuhoid aitab ettevõttel paremini konkurentsis püsida," lisati kirjas.

Toimetaja: Marko Tooming

