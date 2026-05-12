Kallinenud tootmiskulud jõuavad toidukaupade lõpphinda

Toidukaupade hinnakujunduses on võrreldes eelmise aastaga töötleva tööstuse roll mitmes tooterühmas kasvanud, põllumajandustootjate osakaal aga kahanemas, näitas Maaelu Teadmuskeskuse esimese kvartali aruanne.

Kui piima ja või jaehinnad on langenud või püsinud stabiilsena, siis lihatoodete ja munade puhul on aastatagusega võrreldes märgata olulist hinnatõusu, kinnitab keskus. Lisaks tootjahindadele on seda mõjutanud käibemaksu muutused. Veisehakkliha tootjapoolse osa hind on aastaga kahekordistunud.

Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus ütles, et tooraine on kallinenud viimasel ajal vähesel määral, kuid märgatavalt on kallinenud tootmiskulud ja pakend. See kandub lõpphinda. Suur toidukontsern tuleb ots-otsaga kokku.

"Raske on. Ega toidutööstusel Eestis ei ole olnud kerged ajad viimastel aastatel, nüüd on siia juurde tulnud aina rohkem ka geopoliitilisi olusid. Arvestades seda, et Maag Food moodustab Eesti toiduturust pea 35 protsenti ja oleme ka elutähtsa teenuse osutaja, siis puhas leidlikkus," nentis Laik-Lõhmus.

"Ei võitle me ju ainult enam kohalike teiste brändidega, vaid väga selgelt ka jaekettide enda omamärgitoodetega. Nende hind on soodsam, sest näiteks Poola ja Leedu tootjate baas on laiem, mis võimaldab pakkuda tunduvalt madalamat ühikuhinda," ütles Laik-Lõhmus. 

Kaubanduse juurdehindlus on paljudes gruppides vähesel määral tõusnud. Coopi ostudirektori Oliver Risti sõnul pole see uuring päris täpne, sest arvestab täishinda, kuid inimesed ostavad valdavalt soodustooteid. Ja nende puhul on juurdehindlus väheoluline.

"Tarbija dikteerib alati hinda. Kui me vaatame Eesti kaubanduse kasumlikkust võrreldes sellega, mis on see kasumlikkus üle lahe või vaatame kas või lõunapiiri taha, siis me näeme, et siin on see nii õhukeseks viilutud kui vähegi olla saab," rääkis Rist.

Kuid paraku leiab uuring, et toidukaupade hinnakujunemises on põllumajandustootjate osakaal kahanemas. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar leidis, et tootja osakaal hinnas peaks olema oluliselt kõrgem kui teiste ahelate osakaal selle hinna kujundamises.

"Samas jälle tuleks vaadata, kes kui palju panustab selle toote valmistamisesse. Munatootja saab ju päris suure osa sellest marginaalist hinna kujundamisel. Aga teisest küljest, kui mõelda, kui palju see tootja panustab selle tootmise valmistamises versus näiteks kaubandus, kes iseenesest ju ainult ladustab muna ja siis paneb selle letile," nentis Lindsaar.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

