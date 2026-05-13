Riik osalust Leviras ega Eesti Lotos müüa ei plaani

Rahandusministeeriumi valitsemisel on neli äriühingut: Eesti Energia, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ja Eesti Loto on 100 protsenti riigi omandis. Levirast kuulub riigile 51 protsendi suurune otsustusõiguseta osalus. Prantsuse ettevõte TDF S.A.S osalus Leviras on 49 protsenti.

Levira

22. detsembril 2022 otsustas valitsus anda rahandusministeeriumile korralduse lõpetada tegevused AS-i Levira võõrandamise ettevalmistamiseks. Otsus tugines valitsuse julgeolekukomisjoni ettepanekul, mis võttis arvesse Levira strateegilist olulisust Eesti julgeoleku struktuuris.

Rahandusministeerium leiab, et olukord julgeoleku valdkonnas ei ole võrreldes 2022. aastaga leevenenud, mistõttu peab Eesti riik jätkuvalt vajalikuks omada strateegilist osalust Leviras.

"Leviral on oluline roll täita signaali edastamisel kriisides (TV ja raadio). Leviras osaluse säilitamine on oluline kriisivalmiduse, elanikkonnakaitse ja julgeoleku tagamise seisukohalt. Levira haldab üleriigilist ringhäälingu- ja edastustaristut, mis on käsitatav kriitilise infrastruktuurina. Lisaks täidab Levira kriisikommunikatsiooni ja elanikkonna teavitamise rolli, sh raadio- ja teleprogrammide vabalevi läbi õhu. Ettevõtte taristu hulka kuuluvad ringhäälingu- ja edastusvõrgud on keskne kanal elanikkonna kiireks ja usaldusväärseks teavitamiseks. Seega on ettevõttel olemas väljaehitatud võrk ja tehniline võimekus, sh valmisolek kriisiolukordadeks, varuvõrkude olemasolu ning teenuste jätkusuutlikkuse tagamise võimekus katkestuste korral."

Eesti Loto

Rahandusministeerium peab ka Eesti Loto osaluse säilitamist vajalikuks. Selgituses öeldakse, et ettevõte omab ühiskonnas tähtsat rolli, panustades spordi ja kultuuri arengusse ning töötades hasartmängusõltuvusega seotud kahjulike mõjude vähendamise nimel.

Riik on hoidnud osalust Eesti Lotos ajalooliselt neljal põhjusel. (1) Esmase hasartmängunõudluse rahuldamise tagamine sotsiaalselt vastutustundlikul viisil loteriide kui madala sõltuvusastmega hasartmängude pakkumise näol. (2) Konkurentsi piiramine loteriide korraldamisel, välistamaks hasartmängunõudluse stimuleerimist ja sõltuvusriski kasvu. (3) Stabiilse omanikutulu teenimine. (4) Soodustada tasakaalustatud regionaalarengut, värvates töötajaid Eestis eelistatult väljapoole Tallinna.

RKAS

Riigi Kinnisvara AS-is (RKAS) peab rahandusministeerium vajalikuks riigi osaluse säilitamist, et jätkata riigi kinnisvara tsentraliseeritud haldamist kinnisvara kompetentsikeskuse kaudu.

"Sellega tagab riik oma ülesannete täitmiseks vajaliku kinnisvarakeskkonna heaperemeheliku ja efektiivse valitsemise ja haldamise. Riik omab osalust RKAS-is valdavalt avalikust huvist lähtuvate teenuste osutamiseks ehk riigi põhitegevust toetava kinnisvarakeskkonna tagamiseks keskselt, tõhusalt ja keskkonnasäästlikult."

Eesti Energia

Rahandusministeerium peab jätkuvalt vajalikuks säilitada osalust Eesti Energia AS-is. Riigi osaluse eesmärk on jätkuvalt omanikule tulu teenimine koos avalikust huvist kantud eesmärkidega.

"Eesti heaolu üks olulisi tagajaid on energiamajandus. Riik omab osalust Eesti Energia AS-is, et tagada majanduse jätkusuutlikkust toetav energiavarustus kooskõlas Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega. Osaluse valitseja peab jätkuvalt vajalikuks säilitada osalust Eesti Energia AS-is," märkis rahandusministeerium.

Lisatud dokument "Rahandusministeeriumi seisukohad riigi osaluse eesmärkide täitmise ja osaluse valitsemise kohta 2025. aastal".