Otse kell 10: riigikogu arutab vähitõrje olukorda Eestis
Riigikogu arutab tänasel täiskogu istungil sotsiaalkomisjoni algatusel Eesti vähitõrje hetkeseisu ja arenguperspektiive olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Ettekannetega esinevad sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind, Eesti Vähiliidu president Vahur Valvere, Eesti Vähitõrje Võrgustiku (ESTCAN) kliiniline juht Rille Pihlak ja MTÜ Onkoloogika esindaja Kristel Leif.
Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.
