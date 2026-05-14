X!

Briti tervishoiuminister lahkub Starmeri tõttu ametist

Välismaa
{{1778736060000 | amCalendar}}
Briti tervishoiuminister Wes Streeting kolmapäeva hommikul väljumas peaministri residentsist Londonis Downing Street 10.
Briti tervishoiuminister Wes Streeting kolmapäeva hommikul väljumas peaministri residentsist Londonis Downing Street 10. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Neil Hall
Välismaa

Tervishoiuminister Wes Streeting teatas neljapäeval, et lahkub ametist ning käivitab oma peaministrikampaania, mis viiks võimuloleva Tööpartei sisuliselt kodusõtta.

Ametliku väljakutse esitamiseks vajab Streeting 81 leiboristist parlamendiliikme toetust. Kui see õnnestub, võib oodata ka teiste Streetingi liitlaste lahkumist valitsusest.

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kohtus kolmapäeval parlamendi alamkojas ministrite ja lihtliikmetega, püüdes tugevdada oma liidripositsiooni, ning kinnitas, et kavatseb võimaliku väljakutse korral oma positsiooni eest võidelda.

"Me ei saa lasta juhtimisvõistlusel paisata meid kaosesse," ütles peaminister. "Väljakutsuja teeks seda sajaprotsendiliselt."

Streeting kohtus kolmapäeva hommikul Downing Street 10-s peaministriga. Vestus kestis vähem kui 20 minutit. Peaministri pressiesindaja sõnul on Starmeril Streetingi suhtes ministrina täielik usaldus, kuid kohtumise üksikasju ta ei kommenteerinud.

Vähemalt kolm Briti valitsuse ministrit — siseminister Shabana Mahmood, välisminister Yvette Cooper ja energeetikaminister Ed Miliband — on palunud Starmeril seada oma lahkumiseks ajakava. Miliband hoiatas juba rohkem kui kaks nädalat tagasi, et juhul kui Starmer seda ei tee, langeb partei pärast 7. mai kohalikke valimisi kodusõtta. Starmer seda nõu kuulda ei võtnud.

Võimalike peaministrikandidaatidena tuuakse esile ka Manchesteri linnapea Andy Burnhamit ning Ed Milibandi, kes esindavad Tööpartei vasakpoolset tiiba.

Toimetaja: Argo Ideon, Johanna Alvin

Allikas: Reuters, The Times, BBC, The Sun

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:48

Iraani meedia: Iraan lasi Hiina laevad Hormuzi väinast läbi

15:44

Zelenski endine kantseleiülem vahistati

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

15:14

Briti tervishoiuminister lahkub Starmeri tõttu ametist Uuendatud

15:13

Kohus on Telialt e-kirjade väljaküsimise märkinud korduvalt lubamatuks tõendiks

15:11

Leedu valitsus laenas raha kõrgema intressiga kui Eesti

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

13:12

Läti peaminister Evika Siliņa astub tagasi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14:28

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

loe: kultuur

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo