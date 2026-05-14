Briti tervishoiuminister lahkub Starmeri tõttu ametist

Tervishoiuminister Wes Streeting teatas neljapäeval, et lahkub ametist ning käivitab oma peaministrikampaania, mis viiks võimuloleva Tööpartei sisuliselt kodusõtta.

Ametliku väljakutse esitamiseks vajab Streeting 81 leiboristist parlamendiliikme toetust. Kui see õnnestub, võib oodata ka teiste Streetingi liitlaste lahkumist valitsusest.

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kohtus kolmapäeval parlamendi alamkojas ministrite ja lihtliikmetega, püüdes tugevdada oma liidripositsiooni, ning kinnitas, et kavatseb võimaliku väljakutse korral oma positsiooni eest võidelda.

"Me ei saa lasta juhtimisvõistlusel paisata meid kaosesse," ütles peaminister. "Väljakutsuja teeks seda sajaprotsendiliselt."

Streeting kohtus kolmapäeva hommikul Downing Street 10-s peaministriga. Vestus kestis vähem kui 20 minutit. Peaministri pressiesindaja sõnul on Starmeril Streetingi suhtes ministrina täielik usaldus, kuid kohtumise üksikasju ta ei kommenteerinud.

Vähemalt kolm Briti valitsuse ministrit — siseminister Shabana Mahmood, välisminister Yvette Cooper ja energeetikaminister Ed Miliband — on palunud Starmeril seada oma lahkumiseks ajakava. Miliband hoiatas juba rohkem kui kaks nädalat tagasi, et juhul kui Starmer seda ei tee, langeb partei pärast 7. mai kohalikke valimisi kodusõtta. Starmer seda nõu kuulda ei võtnud.

Võimalike peaministrikandidaatidena tuuakse esile ka Manchesteri linnapea Andy Burnhamit ning Ed Milibandi, kes esindavad Tööpartei vasakpoolset tiiba.