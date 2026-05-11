Briti peaminister pani oma valimishävingu aeglaste muutuste arvele

Briti valitsusjuht Keir Starmer pidas esmaspäeval oma Tööpartei kaaslastele kõne, milles püüdis selgitada erakonna kaotust tänavu 1. mail toimunud kohalikel valimistel ja populistliku Reform UK erakonna võitu.

Pärast tulemuste selgumist on tõusnud küsimus, kas Starmer suudab madalseisust välja tulla, või tuleks peaminister välja vahetada.

Starmer püüdis näidata, et on sõnumist aru saanud, öeldes kirglikus kõnes, et "järk-järgulisest muutusest ei piisa" riigis, mis on kannatanud kaks aastakümmet kestnud majandusliku stagnatsiooni ja kasvavate sotsiaalsete pingete all.

"Ma tean, et inimesed on Suurbritannia olukorra pärast frustreerunud. Frustreerunud poliitikast, ja mõned inimesed on frustreerunud ka minust," ütles ta Londonis peetud kõnes. "Ma tean, et mul on kahtlejaid, ja ma tean, et pean neile vastupidist tõestama. Ja ma teen seda."

Starmeri üks peamisi selgitusi kehva valimistulemuse kohta oli see, et valitsus küll püüab ellu viia neid muudatusi, mida rahvas ootab, aga ei ole teinud seda piisavalt kiires tempos.

Peaminister sõnas, et tema valitsus on samas suutnud Ühendkuningriigi majandust stabiliseerida ning teha paremaks ka olukorra seoses tervishoiusüsteemi ravijärjekordadega.

"Kuid sellest ei piisa, ilmselgelt," ütles Starmer ja lisas, et Briti inimeste jaoks "ei saa muutus tulla piisavalt kiiresti".

Ta rääkis, et ei ole kindel, kas inimesed usuvad, et Tööpartei valitsus tegelikult neist hoolib — mis on tema jaoks eriti raske, arvestades, et Starmer ise on pärit töölisklassi perekonnast.

Reform UK, mida juhib Brexiti kampaania tuntud eestvedaja Nigel Farage, on nüüd juba üle aasta juhtinud üleriigilisi arvamusküsitlusi. Kohalikel valimistel saavutas märkimisväärset edu ka vasakpoolne Roheline Partei.

Starmer ütles, et Tööpartei ei saa lubada omavahel tülli minna ajal, mil riik seisab silmitsi "väga ohtlike vastastega", kes tahavad "rohkem solvumispoliitikat, rohkem lõhestamist, rohkem näpuga näitamist Suurbritannia probleemide suunas ning lahenduste otsimise asemel kellegi süüdistamist".

"Me ei seisa silmitsi mitte ainult ohtlike aegadega, vaid ka ohtlike vastastega – väga ohtlike vastastega," ütles Starmer.

Ta lisas: "Kui me seda õigesti ei tee, võib meie riik minna väga pimedale teele."