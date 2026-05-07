Briti kohalikke valimisi varjutavad Lähis-Ida teemad

Kui tavaliselt keskenduvad kohaliku omavalitsuse valimised teemadele nagu teede parandamine ja prügiveo korraldus, siis tänavusi kohalikke valimisi Suurbritannias mõjutavad tuhandete kilomeetrite kaugusel, peamiselt Lähis-Idas, toimuvad geopoliitilised sündmused.

Valimiskampaaniat on mõjutanud antisemiitlike rünnakute laine, mille taustaks on tugevalt lõhenenud avalik arvamus Gaza sõja teemal, kirjutas väljaanne Politico.

Populaarsust kaotanud leiboristide valitsus seisab neljapäeval toimuvatel kohalikel valimistel silmitsi väljakutsega vasakult, eriti paljudes linnakeskustes ja Londoni linnaosades, kus on tugevalt jõudu kogunud rohelised. Parempopulistlik Reform UK sihib samal ajal konservatiivide toetajaid Londoni äärealadel, märkis Politico.

End "ökopopulistiks" nimetava Zack Polanski juhitud roheliste populaarsus on kasvanud tänu tema teravale kriitikale USA ja Iisraeli tegevuse suhtes Lähis-Idas – viimati Iraani sõja, kuid eriti Gaza teemal.

Nüüd seisab Polanski aga silmitsi leiboristide kriitikaga pärast tema kommentaare politsei jõukasutuse kohta olukorras, kus kahte juudi meest eelmisel nädalal Londonis pussitati. Lisaks on päevavalgele tulnud mitmete roheliste kandidaatide antisemiitlikud väljaütlemised Inglismaal ja Walesis, kirjeldas Politico.

Vasakpoolsete omavaheline vastasseis toimub ajal, mil Nigel Farage'i juhitud Reform UK püüab paremal tiival toetust kasvatada. Ka Farage'i on minevikus süüdistatud holokaustiga seotud provokatiivsetes kommentaarides, kuigi viimasel ajal on ta esinenud Iisraeli toetajana.

Konservatiivse partei juht Kemi Badenoch on samuti aktiivselt antisemitismi hukka mõistnud ja külastanud juudi kogukondi.

Probleemid kandidaatide taustakontrolliga

Kaks päeva enne valimisi avaldas Leiboristlik Partei toimiku, mille järgi on 25 roheliste kandidaadil antisemiitlik taust või on nad esitanud sarnaseid äärmuslikke seisukohti. Mõned neist olevat õigustanud rünnakuid juudi kogukonna vastu või pisendanud nende tähtsust, viis kandidaati viitasid isegi sellele, et rünnakud võis Iisrael propagandistlikel eesmärkidel ise korraldada.

Leiboristid avaldasid ka video antisemiitlike kommentaaridega roheliste kandidaatide väljaütlemistest.

See on märkimisväärne, arvestades leiboristide enda probleeme antisemitismiga Jeremy Corbyni juhtimise ajal, kui partei suhtes algatati ametlik uurimine diskrimineerimise ja ahistamise tõttu, märkis Politico.

Eelmisel nädalal arreteeriti Londonis kaks roheliste kandidaati väidetavate antisemiitlike sotsiaalmeediapostituste tõttu ning partei ise uurib enam kui 30 kandidaadi tegevust.

Roheliste endine juht Caroline Lucas nimetas mõnede kandidaatide kommentaare täiesti vastuvõetamatuks ning rõhutas, et antisemitismil pole parteis kohta.

Polanski, kes on ise juudi päritolu, tunnistas, et partei peab parandama kandidaatide taustakontrolli ja koolitust. Samas hoiatas ta, et antisemitismi ei tohiks samastada Iisraeli valitsuse kritiseerimisega: "Seda teeb [Iisraeli peamnister] Benjamin Netanyahu regulaarselt ning juudi inimesena paneb see mind ennast vähem turvaliselt tundma."

Pinged Briti ühiskonnas

Antisemiitlikud kommentaarid tulevad ajal, mil Ühendkuningriigis on sagenenud rünnakud juudi kogukonna vastu. Alates märtsist on vandaalitsetud sünagoogide kallal ja süüdatud põlema juudi kogukonna kiirabiautosid Londonis.

Peaminister Keir Starmer vihjas, et nende juhtumitega võib olla seotud Iraan ning rõhutas, et sellist tegevust ei sallita.

Valitsus eraldas lisaraha juudi kogukondade kaitseks pärast kahe juudi mehe pussitamist Golders Greenis. Rünnakus süüdistatakse 45-aastast Essa Suleimani.

Polanski kritiseeris samal ajal Londoni politsei jõukasutust Suleimani kinnipidamisel, kui teda elektrišokirelvaga tabati ja pähe löödi.

Leiboristide minister Pat McFadden nimetas Polanski kommentaare paljastavaks ja ütles, et too põrus juhtimistestisi.

Polanski kaitses end siiski, öeldes, et korraga võivad tõsi olla kaks asja: politseinikud on vaprad, kuid ka jõukasutus võib olla traumeeriv vaatepilt.

Gaza mõju Briti kohalikele valimistele

Polanski sõnul mõjutavad Lähis-Ida sündmused vältimatult ka kohalikke valimisi.

"Paljud inimesed hoolivad väga kohalikest teenustest, kuid sama tugevalt tunnevad nad, et toimub kohutav genotsiid," ütles ta Gaza kohta.

Viimaste päevade tähelepanu roheliste ümber näib aga nende toetust kahjustavat. YouGovi küsitluse järgi suhtub 47 protsenti brittidest Polanskisse negatiivselt, mis on tema halvim tulemus pärast parteijuhiks saamist.

Mõttekoja British Future juht Sunder Katwala märkis, et Gaza küsimuses mobiliseeritud valijad ei moodusta ühtset blokki ning poliitikud peavad selgelt eristama poliitilist protesti ja eelarvamusi.