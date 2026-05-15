X!

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase

Välismaa
Ukraina sõjaväelased drooniga Zaporižžja piirkonnas. Pilt on tehtud tänavu aprillis.
Ukraina sõjaväelased drooniga Zaporižžja piirkonnas. Pilt on tehtud tänavu aprillis. Autor/allikas: SCANPIX/Dmytro Smolienko/Ukrinform
Välismaa

Arvatavalt Ukraina droonilöögi tõttu tabas Kesk-Venemaa Rjazani naftatöötlemistehast reede öösel laialdane tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 15. mail kell 05.50:

Suur naftatehase põleng Venemaal Rjazanis

Ukraina tsiviilohvrite arv on tõusuteel

Suur naftatehase põleng Venemaal Rjazanis

Ukraina relvajõud korraldasid 15. mai öösel ulatusliku droonirünnaku, tabades Venemaa sõjalist ja energiataristut mitmes piirkonnas, teatasid erinevad Venemaa Telegrami meediakanalid.

Sotsiaalmeedias jagatud fotodel ja videotel on näha droonirünnaku tõttu Rjazani naftatöötlemistehases puhkenud suurem tulekahju, tekkinud suitsusambad on hiiglasuured.

"Neid saabus terve hord!", on kuulda kohalike elanike kommentaari Rjazani droonirünnaku ajal Telegrami uudistekanali Astra poolt avaldatud videos.

Linnaelanikud teatasid, et nägid tehase piirkonnas õhus lendamas droone ning seejärel kuulsid korduvaid valjusid plahvatusi.

Rjazani oblasti kuberner Pavel Malkov andis teada, et droonirusud tabasid piirkonnas nimetamata ettevõtet ning mitut elumaja.

Rosneftile kuuluv Rjazani naftatehas on üks Venemaa suurimaid ja toodab aastas üle 17,1 miljoni tonni naftatooteid. Tehas on olnud Ukraina sihtmärgiks ka varem. Rjazan asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Mujal Venemaal teatasid Telegrami kanalid, viidates kohalike elanike ütlustele, et Krasnodari krai Jeiski asula piirkonnas töötas õhutõrje ning sealse sõjaväelennuvälja poolt tõusis suitsu.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et 14. mai hilisõhtul enne keskööd tulistatud alla viis Ukraina drooni, mis lähenesid Venemaa pealinnale. Rünnaku tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus Moskva Domodedovo ja Šeremetjevo lennujaamades.

Neljapäeval korraldas Venemaa Kiievile suure raketi- ja droonirünnaku, milles hukkus vähemalt 21 inimest ja sai vigastada vähemalt 47.

Pärast Kiievi rünnakuid ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski 14. mail, et ta andis relvajõududele korralduse valmistada ette võimalikud vastusevariandid

Ukraina tsiviilohvrite arv on tõusuteel

Selle aasta esimeses kvartalis hukkus Venemaa rünnakute tagajärjel Ukrainas 566 tsiviilisikut ja 2731 sai vigastada. See on 20% rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

Ukrinformi teatel avaldas need andmed ÜRO inimõiguste seiremissioon.

"Valdav enamik tsiviilohvritest (97%) registreeriti Ukraina valitsuse kontrolli all oleval territooriumil. Tsiviilohvreid registreeriti 19 Ukraina piirkonnas ja Kiievi linnas," seisab aruandes.

Missiooni andmetel hukkus tänavu märtsis Ukrainas vähemalt 211 tsiviilisikut ja 1206 sai vigastada.

Tsiviilohvrite peamiseks põhjuseks on kaugmaarelvade (rakettide ja droonide) rünnakud, mis moodustasid 36% ohvrite koguarvust. Enamik ohvreid registreeriti linnades ja asulates, mis asuvad rindejoonest kaugel.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: The Kyiv Independent, Astra, Ukrinform

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:35

CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

05:50

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase

04:42

Kolga: presidendi roll on välispoliitika võimendamine

04:36

Karis tegi mullu 28 välisvisiiti, tänavu on seni tehtud 10

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Reiska: on viga, kui õpilased annavad kogu kognitiivse pingutuse tehisarule

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

Sõja 1541. päev: Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Galerii: Tallinna linnapea kutsus eelkäijad lõunale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

14.05

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

loe: kultuur

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

14.05

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

14.05

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

Raadiouudised

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

14.05

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo