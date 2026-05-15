Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 15. mail kell 05.50:

Suur naftatehase põleng Venemaal Rjazanis

Ukraina tsiviilohvrite arv on tõusuteel

Ukraina relvajõud korraldasid 15. mai öösel ulatusliku droonirünnaku, tabades Venemaa sõjalist ja energiataristut mitmes piirkonnas, teatasid erinevad Venemaa Telegrami meediakanalid.

Sotsiaalmeedias jagatud fotodel ja videotel on näha droonirünnaku tõttu Rjazani naftatöötlemistehases puhkenud suurem tulekahju, tekkinud suitsusambad on hiiglasuured.

Russia's Ryazan oil refinery is heavily ablaze this morning after numerous Ukrainian attack drones hit the facility overnight. pic.twitter.com/UKLF3hQsNF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 15, 2026

"Neid saabus terve hord!", on kuulda kohalike elanike kommentaari Rjazani droonirünnaku ajal Telegrami uudistekanali Astra poolt avaldatud videos.

Linnaelanikud teatasid, et nägid tehase piirkonnas õhus lendamas droone ning seejärel kuulsid korduvaid valjusid plahvatusi.

Video of Russians trying to shoot down Ukrainian drones in Ryazan before they impacted the refinery near the city. The defense failed and the refinery is now burning. https://t.co/AcDjNWXdRb pic.twitter.com/waVJ5fLcBg — Woofers (@NotWoofers) May 15, 2026

Rjazani oblasti kuberner Pavel Malkov andis teada, et droonirusud tabasid piirkonnas nimetamata ettevõtet ning mitut elumaja.

Rosneftile kuuluv Rjazani naftatehas on üks Venemaa suurimaid ja toodab aastas üle 17,1 miljoni tonni naftatooteid. Tehas on olnud Ukraina sihtmärgiks ka varem. Rjazan asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Mujal Venemaal teatasid Telegrami kanalid, viidates kohalike elanike ütlustele, et Krasnodari krai Jeiski asula piirkonnas töötas õhutõrje ning sealse sõjaväelennuvälja poolt tõusis suitsu.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et 14. mai hilisõhtul enne keskööd tulistatud alla viis Ukraina drooni, mis lähenesid Venemaa pealinnale. Rünnaku tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus Moskva Domodedovo ja Šeremetjevo lennujaamades.

Neljapäeval korraldas Venemaa Kiievile suure raketi- ja droonirünnaku, milles hukkus vähemalt 21 inimest ja sai vigastada vähemalt 47.

Pärast Kiievi rünnakuid ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski 14. mail, et ta andis relvajõududele korralduse valmistada ette võimalikud vastusevariandid

Selle aasta esimeses kvartalis hukkus Venemaa rünnakute tagajärjel Ukrainas 566 tsiviilisikut ja 2731 sai vigastada. See on 20% rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

Ukrinformi teatel avaldas need andmed ÜRO inimõiguste seiremissioon.

"Valdav enamik tsiviilohvritest (97%) registreeriti Ukraina valitsuse kontrolli all oleval territooriumil. Tsiviilohvreid registreeriti 19 Ukraina piirkonnas ja Kiievi linnas," seisab aruandes.

Missiooni andmetel hukkus tänavu märtsis Ukrainas vähemalt 211 tsiviilisikut ja 1206 sai vigastada.

Tsiviilohvrite peamiseks põhjuseks on kaugmaarelvade (rakettide ja droonide) rünnakud, mis moodustasid 36% ohvrite koguarvust. Enamik ohvreid registreeriti linnades ja asulates, mis asuvad rindejoonest kaugel.