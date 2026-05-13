Zelenski: Ukraina eksperdid aitavad Lätil õhuruumi kaitsta

Ukraina saadab Lätti eksperdid, et aidata riigil kaitsta oma õhuruumi pärast hiljutisi juhtumeid, kus eksinud Ukraina droonid kukkusid Läti territooriumile, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Eelmisel nädalal ületas kaks Ukraina drooni Venemaa piiri, sisenes Lätti ja tabas naftahoidlaid, mis viis Läti kaitseministri tagasiastumiseni.

Läti peaminister Evika Siliņa ütles, et droonitõrjesüsteeme ei rakendatud neljapäevase sissetungi tõrjumiseks piisavalt kiiresti.

Ukraina teatas, et droonid lendasid Lätti Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel.

Kolmapäeval kohtus Zelenski Rumeenias Bukaresti Üheksa tippkohtumise raames oma Läti kolleegi Edgars Rinkēvičsiga ning ütles, et Kiiev soovib teha Lätiga koostööd, et ehitada üles mitmekihiline õhutõrjesüsteem erinevat tüüpi ohtude vastu.

"Ukraina saadab oma eksperdid Lätti, et vahetada kogemusi ja pakkuda otsest abi õhuruumi kaitsmisel," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

"Kõikide väljakutsete ja ohtude algpõhjus on Venemaa ja tema agressioon. Olen tänulik, et meil on selles küsimuses ühine seisukoht," lisas ta.

Rinkēvičs postitas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Ukrainaga valmistatakse ette pikaajaline kaitsevaldkonna koostööleping.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on mitmed Venemaalt ja Ukrainast pärit droonid alla kukkunud kolmes Balti riigis.