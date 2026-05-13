X!

Zelenski: Ukraina eksperdid aitavad Lätil õhuruumi kaitsta

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Läti president Edgars Rinkevics
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Läti president Edgars Rinkevics Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ukraina saadab Lätti eksperdid, et aidata riigil kaitsta oma õhuruumi pärast hiljutisi juhtumeid, kus eksinud Ukraina droonid kukkusid Läti territooriumile, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Eelmisel nädalal ületas kaks Ukraina drooni Venemaa piiri, sisenes Lätti ja tabas naftahoidlaid, mis viis Läti kaitseministri tagasiastumiseni.

Läti peaminister Evika Siliņa ütles, et droonitõrjesüsteeme ei rakendatud neljapäevase sissetungi tõrjumiseks piisavalt kiiresti.

Ukraina teatas, et droonid lendasid Lätti Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel.

Kolmapäeval kohtus Zelenski Rumeenias Bukaresti Üheksa tippkohtumise raames oma Läti kolleegi Edgars Rinkēvičsiga ning ütles, et Kiiev soovib teha Lätiga koostööd, et ehitada üles mitmekihiline õhutõrjesüsteem erinevat tüüpi ohtude vastu.

"Ukraina saadab oma eksperdid Lätti, et vahetada kogemusi ja pakkuda otsest abi õhuruumi kaitsmisel," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

"Kõikide väljakutsete ja ohtude algpõhjus on Venemaa ja tema agressioon. Olen tänulik, et meil on selles küsimuses ühine seisukoht," lisas ta.

Rinkēvičs postitas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Ukrainaga valmistatakse ette pikaajaline kaitsevaldkonna koostööleping.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on mitmed Venemaalt ja Ukrainast pärit droonid alla kukkunud kolmes Balti riigis.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:52

ETV spordisaade, 13. mai

21:49

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

21:31

Tallinna loomaia asukad said uue söödaköögi

21:27

Neljapäeval tuleb nii päikest kui vihma

21:22

Kohus peatas Saaremaa valla otsuse sulgeda Kihelkonna kooli 4.-6. klass

21:18

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

21:17

Kihnu, Vormsi, Saaremaa ja Hiiumaa ootavad riigilt töökindlamat asenduslaeva

21:09

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

20:58

Zelenski: Ukraina eksperdid aitavad Lätil õhuruumi kaitsta

20:48

"Pealtnägija": Hispaania antropoloog kaardistas ida-virulaste keldrikultuuri

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

19:28

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

08:02

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Tartust Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

06:33

Kuningas: katsume sõjahirmu retoorikat uute sõnumitega tasakaalustada

12:24

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:52

ETV spordisaade, 13. mai

21:49

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

21:09

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

20:24

Kardisportlane Oliver Kurg saavutas Hispaanias teise koha

loe: kultuur

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

15:28

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

20:48

"Pealtnägija": Hispaania antropoloog kaardistas ida-virulaste keldrikultuuri

20:29

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

19:34

Eesti punktid Eurovisioonil edastab sel aastal Getter Jaani

19:24

Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

Raadiouudised

18:45

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

18:45

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

18:35

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

17:40

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

15:35

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

15:25

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13:05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

13:05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

12:25

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

09:50

Trump alustas visiiti Hiinasse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo